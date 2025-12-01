 Paty Cantú Se Casa con Actor Famoso: Vestido Sorprendente
Paty Cantú se casa con famoso actor e impacta con original vestido

Entre mar, música, invitados famosos y mucha emoción, la cantante mexicana y Christian Vázquez protagonizaron uno de los eventos más inolvidables del año.

Paty Cantú
Paty Cantú / FOTO:

La cantante mexicana Paty Cantú y el actor Christian Vázquez contrajeron matrimonio el 29 de noviembre en una boda de ensueño en Punta de Mita.

Paty Cantú, reconocida por temas como Afortunadamente no eres tú, Goma de mascar y Valiente, utilizó tres vestidos durante la celebración. 

El primero, de color verde, apareció en fotografías tomadas junto al mar. Más tarde lució un diseño blanco con escote corazón y falda de tul, divulgado por la actriz Dalilah Polanco, y un tercer vestido blanco fue usado en el baile inicial junto a Vázquez.

Por su parte, Christian vistió un traje verde que combinaba con el primer atuendo de Cantú. Aunque aún no se han revelado muchos detalles, en redes sociales han circulado fotos y videos de algunos de los momentos más emotivos que Paty Cantú y su ahora esposo vivieron la noche del sábado.

Tras cuatro años de noviazgo, Paty Cantú y Christian Vázquez se casaron en Punta de Mita, rodeados de amigos cercanos y familiares. La playa fue el escenario perfecto para una ceremonia llena de cariño y alegría.

Entre los invitados estuvieron figuras como Dalilah Polanco, Osvaldo Zárate, Xabiani Ponce de León y Pablo Chagra, quienes compartieron parte de la celebración en redes sociales.

¿Quién es el actor?

El ahora esposo de Paty Cantú es Christian Vázquez, un actor originario de Guadalajara, Jalisco, que ha destacado en el mundo del entretenimiento mexicano gracias a su talento, carisma y versatilidad.

Con más de 40 producciones en cine, televisión y teatro, ha logrado consolidarse como uno de los rostros más conocidos en la pantalla nacional.

Nacido el 27 de octubre de 1986, Christian estudió Artes Escénicas en la Universidad de Guadalajara. Su camino hacia la actuación no fue fácil: trabajó como mesero para financiar sus estudios y comenzó su carrera en comerciales de televisión antes de dar el paso a proyectos más grandes.

En el cine, ha sido parte de importantes películas como:

  • Cantinflas,
  • Mirreyes contra godínez,
  • Te llevo conmigo y,
  • La caída (junto a Karla Souza).
  • También participó en la película de Hollywood Elysium, actuando junto a Matt Damon.

En televisión, ha brillado en series como Rosario TijerasDe brutas, nada y Guerra de vecinosFue en 2024, después de uno de los conciertos de Paty Cantú en el Auditorio Nacional, cuando Christian Vázquez le propuso matrimonio a la cantante frente a sus amigos y familia, quienes habían asistido al espectáculo  

