Guatemala Brilla en 3 Lugares de Latin America's 50 Best 2025

Guatemala brilló en la edición 2025 de los Latin America’s 50 Best Restaurants, donde logró posicionarse en 3 lugares del prestigioso ranking celebrado en Antigua Guatemala. Por primera vez, el país se convirtió en sede oficial del evento, reuniendo a los máximos referentes de la gastronomía latinoamericana.
El evento se realizó en un escenario que combinó historia, arte, gastronomía y vistas espectaculares. La elección de Antigua Guatemala como anfitriona impulsó una ola de actividades previas que mostraron el potencial culinario del país.
Durante los días anteriores a la ceremonia, chefs internacionales, críticos y creadores de contenido participaron en degustaciones, tours gastronómicos, encuentros con productores locales y cenas especiales organizadas en diversos restaurantes. E sta agenda permitió que los visitantes descubrieran ingredientes emblemáticos como el maíz nativo, el cacao artesanal, los recados tradicionales y técnicas que han pasado de generación en generación.
La revelación de que Guatemala logró ocupar 3 posiciones dentro del ranking generó ovaciones y un fuerte sentimiento de orgullo nacional. La presencia de Guatemala dentro del ranking representa un impulso notable para la gastronomía nacional, que en los últimos años ha captado la atención internacional.
Guatemala en los Latin America's 50 Best Restaurants 2025
Lo anterior se ha logrado gracias a propuestas que integran ingredientes locales, técnicas contemporáneas y una creatividad que reinterpreta la tradición. Este logro refleja el trabajo constante de cocineros, productores y proyectos culinarios que buscan posicionar al país como un referente en Latinoamérica.
• Puesto Número 42: Mercado 24
• Puesto Número 37: Diacá
• Puesto 19: Sublime
La edición 2025 marcó un antes y un después para el país, posicionándose con su gastronomía. Más allá del número de posiciones en la lista, Guatemala demostró su capacidad para recibir eventos de talla mundial y, sobre todo, reafirmó el valor de su cocina como una de las más ricas, diversas y sorprendentes de Latinoamérica.
Cada sabor, cada historia y cada plato servido esta semana dejaron claro que la gastronomía guatemalteca vive un momento único.