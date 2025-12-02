Latin America's 50 Best Restaurants 2025: restaurantes guatemaltecos celebran su reconocimiento

Guatemala destacó nuevamente en la edición 2025 de Latin America’s 50 Best Restaurants, con varios de sus restaurantes posicionándose en la lista extendida y compartiendo su orgullo y gratitud por este reconocimiento internacional. Entre los ganadores figuran Mercado 24, ubicado en Ciudad de Guatemala, que alcanzó el puesto 39. Diacá que se posicionó en el lugar 52. Sublime alcanzó el puesto 19.
Mercado 24 expresó su entusiasmo y agradecimiento a través de sus redes sociales, destacando la importancia del trabajo en equipo y la colaboración de todos los que forman parte de la experiencia gastronómica.
"No nos queda más que agradecer a todos y cada uno de los que formamos esta gran familia que es Mercado 24, nuestro equipo, los que se ven y no se ven, la gente de La Terminal con los que tenemos contacto directo todos los días, todos nuestros proveedores, la gente que no vemos que están en los campos guatemaltecos creciendo, pescando, criando lo que servimos en cada plato con mucho amor y dedicación", señalaron.
El equipo de Mercado 24 destacó que este reconocimiento no es solo un logro personal, sino un triunfo colectivo: "Nada de esto sería posible sin ustedes. Seguimos siendo parte de la lista más importante de restaurantes en Latinoamérica. Se dice fácil, pero es divertido y obvio requiere de horas y horas de trabajo y dedicación. El camino ha sido muy bello. Esto es de todos y para todos".
Por su parte, Diacá reflexionó sobre el significado más profundo de su trabajo en la cocina, enfatizando la conexión entre los ingredientes, los productores locales y la naturaleza. "Recordar que cocinar es nutrir los entes que se entrelazan, los tejidos que hemos roto, la cadena de valor que somos los seres humanos con la naturaleza, que somos parte de ella y ella de nosotros", escribieron.
El restaurante guatemalteco destacó cómo su propuesta culinaria integra la naturaleza, los agricultores, los sabores, las emociones y la historia, generando un impacto positivo en la forma en que se valoran y consumen los productos agrícolas en el país. "Hay procesos que no los leen las máquinas porque solo son legibles para el espíritu. Mucho agradecimiento, constante aprendizaje y crecimiento. Gracias", concluyeron.
Sublime comentó: "Nos llena de alegría y orgullo que Antigua Guatemala haya sido elegida como sede de The Worlds 50 best 2025, un momento histórico para nuestro país. Y celebrarlo desde adentro, siendo nominados y alcanzando la posición número 19 en esta afamada lista, lo hace aún más especial". "Gracias a nuestros clientes, a nuestro equipo, a nuestra familia y a cada persona que ha creído en este sueño. Este logro es de todos: de quienes cocinan, de quienes sirven, de quienes celebran, y de quienes nos inspiran a seguir poniendo a Guatemala en alto", agregó.
La participación de Mercado 24, Diacá y Sublime en Latin America’s 50 Best Restaurants reafirma el lugar de Guatemala en la gastronomía latinoamericana, demostrando que la creatividad, el respeto por los ingredientes locales y la pasión por la cocina pueden colocarlos entre los mejores de la región.
La ceremonia, que se realizó en Antigua Guatemala, destacó no solo los sabores, sino también las historias y valores que cada restaurante aporta a la cultura gastronómica del continente.
