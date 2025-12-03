 Andrés Giraldo: Impactante captación viviendo en la calle
Farándula

Captan al modelo Andrés Giraldo viviendo como indigente

En TikTok se viralizó un video sobre la impactante historia del colombiano que fue modelo de importantes marcas pero que perdió todo por sus adicciones.

Andrés Giraldo, Facebook
Andrés Giraldo / FOTO: Facebook

Stylacho, un creador de contenido, publicó un video mientras recorría las calles de Medellín, Colombia, cuando se encontró con un Andrés Giraldo, un exmodelo que ahora vive en la calle.

El hombre sabe cómo se llama y cuenta cómo el abuso de sustancias psicoactivas lo llevaron al lugar en el que se encuentra actualmente.

"Tuve la oportunidad de hacer muchas cosas grandes, pero mis malas decisiones me impidieron terminar con ese proyecto de vida. Estuve entre grandes personas, fui un gran modelo, casi termino una carrera universitaria, conocí muchos lugares, pero mírenme... qué más prueba que mi vida actual, para decir que no pude terminar de escribir mi historia", fueron algunas de las palabras de Andrés.

@stylacho_7

Fue modelo ademas de ser bilingüe #habitantesdelacalle #stylacho #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

♬ sonido original - stylacho

Antes de que todo en su vida tomara un rumbo diferente, Andrés Giraldo estudió nueve semestres de la carrera de derecho, aprendió a hablar inglés y viajó por diferentes partes del mundo para representar a algunas marcas, como la compañía Gef.

El creador de contenido logró encontrar una de las fotografías del pasado de Andrés, de hace una década, cuando tenía aproximadamente 30 años. Sin embargo, Giraldo no logró recordar mucho sobre su vida.

"Esa foto me la tomaron como hace 10 años. En el momento, tengo cuarenta y punta... 42 o 43, en esta realidad se le olvida a uno hasta el sentido del tiempo", fueron las palabras del ex modelo.

Foto embed
Andrés Giraldo - Facebook

Su vida de famoso

Durante el video Andrés menciona algunos datos sobre las cosas que pudo vivir antes de entrar en el mundo de las drogas.

"Lo más lindo que conozco es Ciudad de México, visité los Estados Unidos, pero no es la gran cosa. La forma de vida es muy diferente, pero traje buenos recuerdos de allá, aprendí muchas cosas, entre esas el inglés. Le agradezco a mi vida lo que soy y al de arriba por donde estoy", mencionó el hombre.

Por último Andrés Giraldo menciona que espera poder encontrarse algún día de nuevo con su único hijo, quien perdió luego de la distancia que generó su nuevo estilo de vida. 

"Mi familia se perdió y con la retentiva que tengo, no sé dónde andan. Mis padres fallecieron y tengo un hijo, pero no sé dónde está, se llama Juan Sebastián y si lo ven díganle que todos los días pienso en él y que espero que me perdone. Sé que él va a ser grande", dijo Giraldo.

