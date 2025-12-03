Lupita Jones envía mensaje a Fátima Bosch sobre la corona

La ex reina de belleza mexicana, Lupita Jones, rompió el silencio tras la ola de críticas y peticiones en redes sociales que exigen a la actual reina, Fátima Bosch, entregar la corona de Miss Universe 2025.
Durante una conferencia de prensa en Ciudad de México, a la que se refirió un medio local, Jones defendió que la decisión de abdicar o no corresponde exclusivamente a Bosch, aludiendo a su dignidad y al valor personal por encima de un título.
Una postura clara: dignidad por encima de la polémica
Ante las preguntas sobre si Bosch debería renunciar tras las acusaciones y rumores que empañan su reinado, Jones subrayó que se trata de una elección personal. Dijo que solo la propia reina sabe por lo que está pasando, cómo lo enfrenta, y qué significa para ella mantener la corona. "Solo Fátima sabe la verdad", reiteró.
Jones recuperó una frase de Bosch para ilustrar su posición: "No importa qué tan grande sea tu sueño. No importa la corona que traigas en la cabeza; si eso pone en riesgo tu dignidad, vete de ahí". Con ello, resaltó que la dignidad personal debe primar sobre la ambición o el simbolismo de un título.
Críticas, tensiones y el contexto detrás del reclamo
El respaldo público de Jones llega en medio de una crisis que sacude al certamen: además de las críticas a la coronación de Bosch por supuestas irregularidades, la ganadora ha denunciado amenazas y ataques en redes sociales.
Parte del rechazo hacia Bosch se originó tras un incidente previo al certamen, cuando un alto directivo del concurso la habría insultado. Bosch alzó la voz, y su valentía fue apoyada en su momento por Jones, señalando que los concursos deben adaptarse a la mujer contemporánea, no al revés.
En su intervención, Jones recordó sus más de 30 años dedicados a la organización de concursos de belleza en México: una trayectoria en la que asegura nunca haber enfrentado un escándalo de la magnitud actual. Por eso, consideró que más allá del caso de una reina en particular, lo que se debe rescatar es la legitimidad, la transparencia y el respeto que esos eventos deben representar.
La ex Miss Universo 1991 opinó que el certamen debe ser "limpiado", reconstruido con profesionalismo y con personas que realmente respeten la marca y los valores que debería representar. Su llamado fue a no estigmatizar a todas las participantes por los errores institucionales y permitir que quienes resulten electas —como Bosch— tengan la oportunidad de cumplir su reinado con dignidad.
