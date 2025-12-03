Nawat Itsaragrisil Demanda Penal a Fátima Bosch: Detalles

Nawat Itsaragrisil, presidente del comité anfitrión de la 74ª edición de Miss Universo en Tailandia, ha emprendido acciones legales contra la reina reinante del certamen, Fátima Bosch, por sus afirmaciones "falsas".
Miss Universo Tailandia hizo el anuncio en un comunicado publicado en su página oficial de Facebook el miércoles 3 de diciembre.
El comunicado señala que Nawat Itsaragrisil presentó una denuncia penal contra Fátima Bosch en Tailandia el pasado 12 de noviembre mientras buscaba aclarar su versión de su acalorado intercambio durante una orientación con los delegados de este año.
"Deseamos reafirmar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó 'tonta' a la Sra. Fátima Bosch. Lo que dijo fue 'daño', lo cual se escucha claramente en las grabaciones de voz que ya han circulado ampliamente en diversas plataformas", se lee en el comunicado, publicado por la organización Miss Grand International (MGI) de Itsaragrisil.
"Dijo la frase: 'Si sigues las órdenes de tu director nacional, estás en peligro; si no, puedes hacerlo. Estoy muy contento y el buen informe se enviará a la organización'".
En el comunicado, MGI dijo que Fátima Bosch "continuó acusando falsamente" a Itsaragrisil en múltiples entrevistas, "aparentemente para beneficio personal y para justificarse durante la competencia".
La organización también advirtió a otras personas y publicaciones, diciéndoles que "se abstengan de cooperar con o amplificar" las acusaciones de la reina de belleza.
Se defiende de las críticas
En entrevista con Jessica Carrillo para el programa "Al Rojo Vivo", Fátima Bosch rechazó las acusaciones de favoritismo y supuesta compra de la corona, defendiendo la legitimidad de su triunfo de forma contundente.
Y es que al ser cuestionada sobre la posibilidad de renunciar al título y corona de Miss Universo, Fátima Bosch no careció de determinación al responder:
"Por supuesto que no, porque yo me merezco esta corona, yo me merezco esta banda. La realidad es que se pueden decir muchas cosas, pero lo vuelvo a repetir, solo hay una verdad", sentenció.
Bajo esta misma tesitura, la tabasqueña dio cachetada con guante blanco a aquellos detractores que minimizaron su participación en el concurso de belleza:
"Yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras, hice el mismo compromiso que hicieron todas mis compañeras, pasamos exactamente las mismas pruebas y gané yo. ¿Por qué renunciaría a algo por lo que trabajé?", cuestionó en respuesta.
"Tú en tu trabajo, ¿renunciarías porque te dijeran que hay otra conductora a lo mejor más guapa o con más carisma? Solo tú sabes por todo lo que pasaste para estar aquí y a ti te dieron el trabajo porque vieron algo especial en ti", añadió durante su reflexión.