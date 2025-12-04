Esme la Chapina: Atuendo Transparente de Policía sin Sostén

La creadora de contenido conocida como Esme La Chapina volvió a captar la atención de sus seguidores luego de compartir una historia en Instagram que rápidamente se volvió tema de conversación.
En la publicación, la influencer acompañó una imagen con la frase "¿Ya vieron los DM?", además de un enlace externo que parece dirigir a una plataforma adicional de contenidos.
La fotografía, que muestra a Esme La Chapina utilizando un disfraz de policía bastante sexy y transparente y que se enmarca en un ambiente de producción, generó comentarios divididos entre los usuarios.
Algunos seguidores destacaron la confianza con la que la creadora suele presentarse en redes, mientras que otros expresaron preocupación por el tipo de contenido que podría estar promoviendo a través del enlace compartido.
La inclusión del mensaje "Link.me" dentro de la historia alimentó aún más la curiosidad, ya que este tipo de plataformas suele utilizarse para redirigir a contenidos exclusivos o espacios donde los seguidores pueden acceder a material adicional.
Esme La Chapina se ha vuelto conocida por su capacidad para generar conversación y por su estilo directo, lo que la ha convertido en una figura ampliamente seguida y comentada.
Lujoso regalo
Esme La Chapina volvió a encender las redes sociales tras compartir una fotografía donde posa con su hijo, el conocido "Colocho", mientras presume su nuevo carrazo. Se trata de un Hilux blanco que, según confesó, era un sueño que tenía desde hace mucho tiempo.
La generadora de contenido celebró este logro con una imagen que rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios, convirtiéndose en uno de los temas más comentados.
Esme La Chapina compartió la publicación en su cuenta de Instagram, donde expresó la emoción de cumplir un anhelo personal.
Aseguró que durante años deseó tener una camioneta Hilux y que ahora, gracias a su esfuerzo y dedicación, pudo hacerlo realidad.