 Esme la Chapina: Atuendo Transparente de Policía sin Sostén
Farándula

Esme La Chapina y su candente atuendo de policía, transparente y sin sostén

La influencer guatemalteca compartió una sensual foto para invitar a sus fans a que accedan a su contenido en LinkMe.

Compartir:
Esme La Chapina, Facebook
Esme La Chapina / FOTO: Facebook

La creadora de contenido conocida como Esme La Chapina volvió a captar la atención de sus seguidores luego de compartir una historia en Instagram que rápidamente se volvió tema de conversación.

En la publicación, la influencer acompañó una imagen con la frase "¿Ya vieron los DM?", además de un enlace externo que parece dirigir a una plataforma adicional de contenidos.

La fotografía, que muestra a Esme La Chapina utilizando un disfraz de policía bastante sexy y transparente y que se enmarca en un ambiente de producción, generó comentarios divididos entre los usuarios.

Foto embed
Esme La Chapina - Instagram

Algunos seguidores destacaron la confianza con la que la creadora suele presentarse en redes, mientras que otros expresaron preocupación por el tipo de contenido que podría estar promoviendo a través del enlace compartido.

La inclusión del mensaje "Link.me" dentro de la historia alimentó aún más la curiosidad, ya que este tipo de plataformas suele utilizarse para redirigir a contenidos exclusivos o espacios donde los seguidores pueden acceder a material adicional.

Esme La Chapina se ha vuelto conocida por su capacidad para generar conversación y por su estilo directo, lo que la ha convertido en una figura ampliamente seguida y comentada.

Lujoso regalo

Esme La Chapina volvió a encender las redes sociales tras compartir una fotografía donde posa con su hijo, el conocido "Colocho", mientras presume su nuevo carrazo. Se trata de un Hilux blanco que, según confesó, era un sueño que tenía desde hace mucho tiempo.

Esme La Chapina muestra sin censura parte íntima donde retoca su tatuaje

Sabiendo que sería criticada, la creadora de contenido guatemalteca publicó una imagen donde expone sus atributos.

La generadora de contenido celebró este logro con una imagen que rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios, convirtiéndose en uno de los temas más comentados.

Esme La Chapina compartió la publicación en su cuenta de Instagram, donde expresó la emoción de cumplir un anhelo personal.

Aseguró que durante años deseó tener una camioneta Hilux y que ahora, gracias a su esfuerzo y dedicación, pudo hacerlo realidad.  

En Portada

Mesa técnica en el Congreso busca soluciones a los aparta parqueost
Nacionales

Mesa técnica en el Congreso busca soluciones a los aparta parqueos

11:20 AM, Dic 04
Bombos y procedimiento del sorteo del Mundial 2026t
Deportes

Bombos y procedimiento del sorteo del Mundial 2026

02:39 PM, Dic 04
CSJ otorga amparo para equipar hospitales con tomógrafost
Nacionales

CSJ otorga amparo para equipar hospitales con tomógrafos

02:37 PM, Dic 04
Dónde y a qué hora ver la última superluna del añot
Internacionales

Dónde y a qué hora ver la última superluna del año

02:41 PM, Dic 04

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald Trump#liganacionalSeguridadFutbol GuatemaltecoPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos