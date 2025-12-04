Actriz Jenna Jameson pierde peso tras "encontrar a Jesús"

Jenna Jameson, exestrella de la industria del cine para adultos, volvió a generar conversación tras publicar nuevas imágenes sobre su pérdida de peso y su proceso personal ligado a la fe.
Durante una publicación que realizó hace unos días, la actriz difundió una serie de fotografías en las que comparó su apariencia actual con la de años anteriores, acompañadas de un mensaje en el que atribuye su recuperación emocional y física a su relación con Jesús.
"Sanada... Siguiendo a Jesús y superando el miedo", escribió Jameson, de 51 años, en Instagram el domingo 30 de noviembre. "He recorrido un largo camino en los últimos años y estoy muy emocionada de ver adónde me lleva mi fe".
La publicación recibió comentarios positivos de seguidores y figuras del entretenimiento. Entre ellos, la exintegrante del programa Mob Wives, Drita D’Avanzo, comentó: "Bien por ti". La actriz y modelo Bobbie Jean Brown añadió: "Me emociona ver lo que Dios hace por tu vida. Tiene grandes planes para ti".
En los últimos años, Jenna Jameson ha compartido un vistazo a su trayectoria de salud. En 2020, la influencer anunció que seguía una dieta keto. Cuatro años después, reveló cuánto había cambiado física y mentalmente.
"Ser gorda es lindo, ¡pero tengo que defender mi energía!", escribió en Instagram en abril de 2024. "Comer bien y hacer ejercicio me ha hecho sentir como si tuviera 30 años otra vez. La estética es hermosa, ¡pero la salud es oro! Ya no me duelen las articulaciones y puedo aguantar toda la noche ? ".
Su pasado
Jenna Jameson se retiró oficialmente de la industria del entretenimiento para adultos en 2008. Años después, en 2015, anunció que se había convertido al judaísmo.
Sin embargo, este año compartió que recientemente regresó a una forma del cristianismo.
"Amo el judaísmo y todavía me siento increíblemente conectada con él. Sin embargo, recientemente, durante el último año, sentí una especie de llamado en mi corazón. Mi pareja conoce muy bien el cristianismo y me ha guiado cuando expresé interés", dijo en entrevista con Us Weekly.
En noviembre compartió una selfie en la que afirmó que su "brillo" actual también forma parte de ese proceso espiritual.
"Si me ves brillar, es Jesús. Si me ves sanando, es Jesús. Si me ves aún de pie, definitivamente es Jesús", escribió.