 Jessie J rompe protocolo y abraza a Kate Middleton
Farándula

Jessie J rompe el protocolo real para abrazar a la princesa Kate Middleton

La cantante decidió abrazar a la princesa de Gales durante el Royal Variety Performance, un gesto espontáneo que sorprendió a todos.

Kate Middleton y Jessie J, Instagram
Kate Middleton y Jessie J / FOTO: Instagram

El Royal Variety Performance, celebrado el pasado 19 de noviembre, ha dejado uno de los momentos más emotivos del años: el inesperado abrazo entre Jessie J y Kate Middleton.

Aunque se trata de un gesto que técnicamente rompía el protocolo real, la cantante decidió hacerlo motivada por una razón profundamente emocional.

La cantante concedió una entrevista para This Morning donde habló por primera vez del momento y explicó el poderoso motivo detrás de su impulso: la conexión entre dos mujeres que han enfrentado el cáncer, no como celebridades, sino como madres, hijas y seres humanos.

Según reveló, ella había sido advertida de que no debía tocar a ningún miembro de la familia real. Sin embargo, al ver a Kate Middleton tras su proceso de recuperación, no pudo evitar sentirse conmovida.

"Me dijeron que no lo hiciera, pero... acababa de ver públicamente a una madre que también pasó por el cáncer y solo quería abrazarla", confesó.

La cantante explicó que antes de acercarse le preguntó a Kate Middleton si podía darle un abrazo, gesto que la princesa aceptó con calidez. Para Jessie, ese instante no tuvo nada que ver con títulos o protocolos, sino con empatía pura: "Fue de madre a madre, de persona a persona".

El vínculo que las unió

El abrazo resonó con el público porque ambas habían compartido públicamente sus procesos de salud. Kate Middleton reveló en marzo del 2024 que estaba recibiendo quimioterapia preventiva tras una cirugía abdominal.

Completó el tratamiento en septiembre de ese año y anunció su remisión a inicios de 2025. Su presencia en Royal Variety Performance representó su primera alfombra roja junto al príncipe William en dos años.

Foto embed
Kate Middleton - Instagram

Por su parte, Jessie J anunció en junio que le habían diagnosticado cáncer de mama y, desde entonces, ha sido abierta con sus seguidores sobre su mastectomía y su proceso médico.

Aunque tenía una segunda cirugía programada, esta fue pospuesta, y en la entrevista compartió que actualmente se siente bien.

Ambas mujeres llegaron a ese evento con historias recientes de lucha, resiliencia y esperanza, y ese punto en común convirtió su encuentro en algo extraordinariamente significativo.

