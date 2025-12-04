 La Pijamada Viral: ¿Qué Es y Por Qué Es Tendencia?
Farándula

¿Qué es "La Pijamada Viral" y por qué es tendencia en la redes?

Desde hace unos días, el hashtag #LaPijamadaViral ha acaparado la atención en las redes sociales y hasta hace poco se descubrió de qué se trata.

Compartir:
La Pijamada Viral, Instagram
La Pijamada Viral / FOTO: Instagram

Para Aldo de Nigris no fue suficiente haber ganado La Casa de los Famosos, ahora lanzo su propio reality show: La Pijamada Viral, en un formato 24/7.

El proyecto "La Pijamada Viral" es un reality digital diseñado para el público de internet, que retoma la fórmula de programas de encierro y convivencia como 'La Casa de los Famosos México', del cual él fue ganador.

Es un proyecto de corta duración; en este caso se ha anunciado un encierro de escasos días, del 1 al 5 de diciembre de 2025, lo que lo hace un evento intenso y fácil de seguir.

Un grupo de influencers, celebridades y, en algunos casos, personas del público, son aislados en una casa equipada con cámaras.

El objetivo es generar momentos espontáneos, bromas y polémica a través de dinámicas, retos nocturnos y juegos, todo grabado y transmitido en vivo de forma continua.

En La Pijamada Viral los once participantes (incluido Aldo de Nigris) conviven en una casa y se enfrentan a diferentes retos nocturnos.

Más detalles

A diferencia de otros programas y gracias a la corta duración, los eliminados serán por día, lo que le da un toque de ‘adrenalina’. La ‘acción’ llega en la noche para hacer honor al nombre de "La Pijamada Viral".

En esta primera temporada de La Pijamada Viral, son 11 figuras públicas aquellas que participan. Muchas son regiomontanas y cercanas a De Nigris, lo que aporta un toque de familiaridad al asunto.

Los participantes de este reality show en Internet son:

  • Aldo de Nigris (Anfitrión y participante)
  • Andrea de Nigris
  • Leticia Guajardo ‘Doña Alegría’
  • Dua Lupita
  • Edu Saenz
  • Javier Muñoz
  • Leonardo Leal Cantú
  • Frida Barba
  • Ramón Villa
  • Fer Arriela (llega el 2 de diciembre)
  • ‘Señora Católica’ (llega el 2 de diciembre)

En Portada

Caen tres presuntos robafurgones en Palín; localizan mercadería y bloqueador GPSt
Nacionales

Caen tres presuntos robafurgones en Palín; localizan mercadería y bloqueador GPS

08:02 AM, Dic 04
Amarini Villatoro tras la final perdida: No sé con quién quieren quedar bient
Deportes

Amarini Villatoro tras la final perdida: "No sé con quién quieren quedar bien"

07:23 AM, Dic 04
Elecciones en Honduras: Asfura vuelve a liderar recuentot
Internacionales

Elecciones en Honduras: Asfura vuelve a liderar recuento

07:16 AM, Dic 04
Médico fue condenado a 30 meses de prisión por la muerte de Matthew Perryt
Farándula

Médico fue condenado a 30 meses de prisión por la muerte de Matthew Perry

05:59 AM, Dic 04

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Donald Trump#liganacionalSeguridadFutbol GuatemaltecoPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos