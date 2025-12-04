La Pijamada Viral: ¿Qué Es y Por Qué Es Tendencia?

Para Aldo de Nigris no fue suficiente haber ganado La Casa de los Famosos, ahora lanzo su propio reality show: La Pijamada Viral, en un formato 24/7.
El proyecto "La Pijamada Viral" es un reality digital diseñado para el público de internet, que retoma la fórmula de programas de encierro y convivencia como 'La Casa de los Famosos México', del cual él fue ganador.
Es un proyecto de corta duración; en este caso se ha anunciado un encierro de escasos días, del 1 al 5 de diciembre de 2025, lo que lo hace un evento intenso y fácil de seguir.
Un grupo de influencers, celebridades y, en algunos casos, personas del público, son aislados en una casa equipada con cámaras.
El objetivo es generar momentos espontáneos, bromas y polémica a través de dinámicas, retos nocturnos y juegos, todo grabado y transmitido en vivo de forma continua.
En La Pijamada Viral los once participantes (incluido Aldo de Nigris) conviven en una casa y se enfrentan a diferentes retos nocturnos.
Más detalles
A diferencia de otros programas y gracias a la corta duración, los eliminados serán por día, lo que le da un toque de ‘adrenalina’. La ‘acción’ llega en la noche para hacer honor al nombre de "La Pijamada Viral".
En esta primera temporada de La Pijamada Viral, son 11 figuras públicas aquellas que participan. Muchas son regiomontanas y cercanas a De Nigris, lo que aporta un toque de familiaridad al asunto.
Los participantes de este reality show en Internet son:
- Aldo de Nigris (Anfitrión y participante)
- Andrea de Nigris
- Leticia Guajardo ‘Doña Alegría’
- Dua Lupita
- Edu Saenz
- Javier Muñoz
- Leonardo Leal Cantú
- Frida Barba
- Ramón Villa
- Fer Arriela (llega el 2 de diciembre)
- ‘Señora Católica’ (llega el 2 de diciembre)