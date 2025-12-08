 Laura León deslumbra con blusa traslúcida sin sostén
Laura León deja ver sus atributos en traslúcida blusa sin sostén

La actriz y cantante le dio la bienvenida a la época navideña con un video que acaparó la atención de inmediato, pues la luz del lugar el jugó una mala pasada revelando de más.

laura leon y biby gaytan,
laura leon y biby gaytan / FOTO:

Laura León sorprendió a sus seguidores al publicar un video en sus redes sociales diciendo "It’s time", en clara alusión al clásico ritual de Mariah Carey para dar inicio a la época navideña.

Con su característico carisma, La Tesorito dejó ver que también está más que lista para recibir la temporada decembrina.

" It’s time, Tesoroooos! ???✨#lauraleon#latesorito#itstime#trend#viral#fyp", escribió.

Fiel a su estilo, Laura León llegó con todo: humor, glamour y ese toque inconfundible que la ha convertido en un ícono de la cultura pop mexicana.

El video de inmediato acaparó la atención pues la luz del lugar el jugó una mala pasada revelando que Laura León no llevaba sostén, dejando a la vista sus atributos.

Sin embargo, eso no fue impedimento para que sus fans celebraran el momento, asegurando que "la Navidad oficialmente inició" con su mensaje.

  • "Ay, Tesoro!! Ahora vamos a necesitar que hagas tu versión completa de esta canción como solo sabes ?"
  • "Ni Mariah tiene ese vibrato ?"
  • " Is time E E E E E E E E E E E E ?️?️?️.Mi nuevo fav de navidad ? ?"
  • "Los fans de Mariah Carey apoyamos esto al 100% ?"
  • "Solamente otra diva podía hacerle competencia a otra diva ❤️?"

Una carrera exitosa

Laura León es una de las figuras más reconocidas de la farándula mexicana, gracias a su participación en diversas producciones, destacando ‘Dos mujeres, un camino’ y ‘El premio mayor‘.

La actriz ha seguido con su carrera, apareciendo en varios programas de televisión y en obras de teatro, en las que demuestra todo su talento en la interpretación y el baile.

Gracias a las redes sociales, en la actualidad se mantiene en contacto con su público. En su cuenta de Instagram posee más de 200 mil seguidores.

En la década de los años 90 fue cuando tuvo sus mayores éxitos entre los que destacan ‘La reina del baile’, ‘Este corazón’ (una balada romántica), ‘Dos mujeres, un camino’, ‘El club de las mujeres engañadas’, ‘Suavecito’, ‘Te cerraré la puerta’, ‘El premio mayor’ y ‘La pachanga’.

