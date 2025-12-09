Miraflores: Show de Mapping navideño

Miraflores encenderá la temporada navideña con una experiencia sin precedentes en Guatemala. Se trata de un show de mapping diseñado especialmente para su campaña "Where wishes come true".
Este 17 y 18 de diciembre, las familias podrán disfrutar de una proyección monumental que convierte superficies reales en escenarios llenos de luz, color y emoción gracias a tecnología de video de última generación. Por primera vez, el centro comercial incorpora un espectáculo de video mapping dentro de sus actividades navideñas.
La experiencia combina animación, música original y efectos visuales que envuelven al público en un ambiente inmersivo, festivo y profundamente emotivo. Según explicó María Gadsden, Gerente de Miraflores, este show busca llevar la magia de la temporada a cada visitante.
"Nos llena de alegría poder compartir un espectáculo tan especial. Queremos que vivan la Navidad de una forma única en un ambiente seguro y familiar", detalló la personera.
Asimismo, agregó: "Este show refleja el espíritu de nuestra campaña, creada para encender sueños, esperanza y alegría en cada familia".
Más del show de mapping
El espectáculo será gratuito y contará con múltiples funciones para que nadie se quede sin vivirlo. Los días 17 y 18 de diciembre, el público podrá disfrutarlo en los siguientes horarios: 6:00 p.m., 6:20 p.m., 6:40 p.m., 7:00 p.m., 7:20 p.m., 7:40 p.m., 8:00 p.m., 8:20 p.m., 8:40 p.m., 9:00 p.m., 9:20 p.m. y 9:40 p.m.
Cada función presentará proyecciones en alta definición, animaciones exclusivas inspiradas en la Navidad y música creada para elevar la emoción de la historia. Las imágenes se proyectarán sobre elementos físicos del espacio, logrando el característico efecto del mapping: transformar estructuras reales en paisajes fantásticos llenos de movimiento, brillo y magia.
Los más pequeños podrán disfrutar de Slime Bakery, un espacio para crear postres navideños llenos de color. Asimismo está Star Post Central, donde las familias escribirán deseos y crearán su propio "Wish Ornament".
Además, no puede faltar: Wish Factory, donde podrán adoptar tiernos personajes como conejos, pingüinos y ositos de peluche.