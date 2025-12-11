Christina Aguilera deslumbra con look transparente

Christina Aguilera volvió a convertirse en el centro de atención mundial tras presentarse en España con un look totalmente renovado y atrevido: transparencias, estilismo glamuroso y una imagen que muchos han descrito como "irreconocible".
La estrella estadounidense llegó para presentar ‘Christmas in Paris’, su nuevo concierto documental, y conquistó tanto a la prensa como a sus seguidores con una presencia que combinó sensualidad, elegancia y un aire renovado.
Un estreno brillante en España
A pocos días de que la Navidad dé inicio oficialmente, Aguilera aterrizó en Europa para celebrar el lanzamiento de este proyecto cinematográfico-musical, grabado en la romántica ciudad de París.
Su documental se proyectará en más de 40 salas de cine en España, durante funciones especiales los días domingo 14 y 21 de diciembre.
La artista desfiló por la alfombra con un look que sorprendió a todos: transparencias audaces, maquillaje intenso y un estilo que reflejaba la esencia clásica de Christina, pero con un giro moderno que se viralizó al instante en redes sociales. Además la famosa deslumbró por su aspecto.
"Christmas in Paris": un homenaje navideño desde la ciudad del amor
El concierto documental presenta a Aguilera interpretando villancicos y temas navideños desde una terraza del Musée du Quai Branly, donde reunió a más de 250 invitados para presenciar la grabación en vivo.
Uno de los elementos más llamativos fue que la cantante decidió adornar la Torre Eiffel como si fuera un enorme árbol navideño, aportando a la producción un toque visual exclusivo y espectacular.
El estreno también coincide con una fecha muy especial: el 25° aniversario de su icónico álbum navideño ‘My Kind of Christmas’ (1999), una producción que vendió más de un millón de copias y alcanzó el top 10 del Billboard 200.
Canciones como This Christmas y Have Yourself a Merry Little Christmas se convirtieron desde entonces en himnos de temporada.
Un documental que promete emocionar
En Christmas in Paris, los fans podrán ver una versión más íntima de Aguilera, combinando su poderosa voz con una puesta en escena sofisticada y parisina. El filme captura la esencia cálida de la Navidad con elegancia, sentimiento y un estilo visual meticuloso que resalta el carácter cinematográfico del proyecto.
A sus 44 años, Aguilera continúa reinventándose sin perder la fuerza vocal y el magnetismo escénico que la caracterizan desde su debut.
