Heidi Klum desata furor en topless bajo el sol

Heidi Klum arrancó decenas de suspiros a través de sus redes sociales, luego de compartir un candente video tomando en sol y mostrándose en topless.
La modelo alemana aparece luciendo la parte de abajo del bikini de hilo en color morado, dejando su torso descubierto para aprovechar al máximo el sol y broncearse por completo.
Heidi Klum fue conversación en redes después de hablar sobre su edad y cómo se siente física y mental mente tras llegar a los 52 años.
"Para mí, ser mayor no importa. No me avergüenzo de mi edad ni de mi cuerpo. Creo que cada uno debería hacer lo que quiera. Me gusta ir por ahí sexy, incluso ahora, a los 52", señaló.
"El mayor error sobre tener 50 años es creer que estás en el estante. No estás en el estante. Estamos en ese estante, a la vista de todos", añadió.
Heidi Klum continuamente envía mensajes a sus seguidores de positividad corporal, especialmente a sus fans mayores de 50 años en los que las insta a no dejarse intimidar por estereotipos ni sentirse "fuera del mercado".
Su carrera
Heidi Klum fue presentadora en la gala del sorteo del Mundial 2026, junto a Kevin Hart y Danny Ramírez, el pasado viernes 5 de diciembre en Washington.
La supermodelo tiene una gran trayectoria que abarca la moda, la televisión, los negocios y la cultura popular.
Nacida en Bergisch Gladbach, Alemania, Heidi Klum inició su trayectoria a mediados de los años noventa tras ganar un concurso nacional de modelaje que la impulsó al circuito internacional.
Su ascenso fue rápido: se consolidó como supermodelo gracias a apariciones en las principales pasarelas y portadas de revistas, y alcanzó una extraordinaria visibilidad al convertirse en uno de los "ángeles" de Victoria’s Secret, rol que desempeñó durante años y que marcó gran parte de su imagen pública.
Más allá del modelaje, Heidi Klum supo diversificar su carrera de forma estratégica. Incursionó en el diseño de moda, colaborando con marcas en líneas de ropa y accesorios, y más tarde se posicionó como empresaria en diversos proyectos creativos.