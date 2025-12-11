 Heidi Klum desata furor en topless bajo el sol
Farándula

Heidi Klum enciende las redes con candente topless tomando el sol

La modelo alemana presume figura de impacto y reveló que no le importa la edad: "Me gusta ser sexy a los 52", asegura.

Compartir:
heidi-klum-5.jpg,
heidi-klum-5.jpg / FOTO:

Heidi Klum arrancó decenas de suspiros a través de sus redes sociales, luego de compartir un candente video tomando en sol y mostrándose en topless.

La modelo alemana aparece luciendo la parte de abajo del bikini de hilo en color morado, dejando su torso descubierto para aprovechar al máximo el sol y broncearse por completo.

Foto embed
Heidi Klum topless - Instagram

Heidi Klum fue conversación en redes después de hablar sobre su edad y cómo se siente física y mental mente tras llegar a los 52 años.

"Para mí, ser mayor no importa. No me avergüenzo de mi edad ni de mi cuerpo. Creo que cada uno debería hacer lo que quiera. Me gusta ir por ahí sexy, incluso ahora, a los 52", señaló.

"El mayor error sobre tener 50 años es creer que estás en el estante. No estás en el estante. Estamos en ese estante, a la vista de todos", añadió.

Heidi Klum continuamente envía mensajes a sus seguidores de positividad corporal, especialmente a sus fans mayores de 50 años en los que las insta a no dejarse intimidar por estereotipos ni sentirse "fuera del mercado".

Su carrera

Heidi Klum fue presentadora en la gala del sorteo del Mundial 2026, junto a Kevin Hart y Danny Ramírez,  el pasado viernes 5 de diciembre en Washington.

La supermodelo tiene una gran trayectoria que abarca la moda, la televisión, los negocios y la cultura popular.

Nacida en Bergisch Gladbach, Alemania, Heidi Klum inició su trayectoria a mediados de los años noventa tras ganar un concurso nacional de modelaje que la impulsó al circuito internacional.

Su ascenso fue rápido: se consolidó como supermodelo gracias a apariciones en las principales pasarelas y portadas de revistas, y alcanzó una extraordinaria visibilidad al convertirse en uno de los "ángeles" de Victoria’s Secret, rol que desempeñó durante años y que marcó gran parte de su imagen pública.

Más allá del modelaje, Heidi Klum supo diversificar su carrera de forma estratégica. Incursionó en el diseño de moda, colaborando con marcas en líneas de ropa y accesorios, y más tarde se posicionó como empresaria en diversos proyectos creativos. 

En Portada

MP apela fallo que devolvió edificio a empresa vinculada a Baldizónt
Nacionales

MP apela fallo que devolvió edificio a empresa vinculada a Baldizón

10:37 AM, Dic 11
Audiencia del caso Melisa Palacios aplazada por incomparecencia de abogadot
Nacionales

Audiencia del caso Melisa Palacios aplazada por incomparecencia de abogado

10:18 AM, Dic 11
Carlos Ruiz: En Guatemala están acostumbrados a que por un voto reciben beneficiost
Deportes

Carlos Ruiz: "En Guatemala están acostumbrados a que por un voto reciben beneficios"

09:11 AM, Dic 11
Actriz de La maravillosa Sra. Maisel muere tras ser arrollada por un autot
Farándula

Actriz de "La maravillosa Sra. Maisel" muere tras ser arrollada por un auto

08:39 AM, Dic 11

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol GuatemaltecoSeguridadredes socialesJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos