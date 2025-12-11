 Ricardo Arjona y Jason Momoa: ¡Juntos en Tortillería!
Farándula

Tortillería comparte las fotos más esperadas: Ricardo Arjona y Jason Momoa juntos en el mismo lugar

El sitio culinario recibió la visita del cantautor guatemalteco y su familia, incluyendo el actor estadounidense, quien no dudó en posar para unas fotos.

Jason y Arjona, Instagram
Jason y Arjona / FOTO: Instagram

La reconocida tortillería Comalote, ubicada en Antigua Guatemala, vivió un día muy especial el pasado 8 de diciembre, cuando recibió la visita de Ricardo Arjona y su familia, generando emoción entre visitantes y fans.

El cantautor guatemalteco ampliamente admirado llegó acompañado por su hijo Ricardo, su hija Adria Arjona y el actor de Hollywood Jason Momoa, pareja de Adria. 

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran al grupo explorando la tortillería y participando en distintas actividades en torno al comal, el tradicional espacio donde se preparan las tortillas de maíz.

Más allá de degustar los platillos, Ricardo Arjona y sus acompañantes se involucraron en la experiencia culinaria: incluso pusieron manos en la masa y pasaron tiempo alrededor del comal aprendiendo sobre cómo se elaboran las tortillas. 

  El propio Comalote destacó que Arjona confesó algo especial sobre sus preferencias gastronómicas: sus tortillas favoritas son las recién salidas del comal, acompañadas de limón y sal, una combinación sencilla que evoca la cocina más auténtica y las raíces culinarias de Guatemala. 

" Ayer recibimos con muchas tortillas a @ricardoarjona y su familia. Fue muy especial compartir de nuestro arte! . Nos confesó que sus tortillas preferidas son esas recién salidas del comal con limón y sal. Y así se las comió con mucha nostalgia. También ellos pusieron las manos en la masa y tal vez pasaron más tiempo alrededor del comal que en la mesa ?Gracias por la visita y bienvenidos a nuestra cocina y tortillería en Antigua siempre! ", escribieron.

Foto embed
Ricardo Arjona - Instagram
Foto embed
Jason Momoa - Instagram

Más detalles

La visita no solo se trató de comida, sino también de conexión con la tradición local. Comalote es conocido por su enfoque en el uso de maíz orgánico y por rescatar prácticas ancestrales en la elaboración de tortillas, lo que hace del lugar un punto de encuentro entre la gastronomía y la cultura guatemalteca. 

La presencia de Jason Momoa y la familia Arjona generó entusiasmo entre los asistentes y locales, que aprovecharon para acercarse y compartir la experiencia con los visitantes.

En un ambiente relajado y festivo, las fotografías y momentos publicados en redes sociales reflejan la mezcla de tradición, sabor y convivencia familiar que ofreció este encuentro culinario en Antigua Guatemala.

Emisoras  Escúchanos