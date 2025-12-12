 Bonnie Blue: Influencer Deportada de Bali por Leyes Migratorias
Farándula

Influencer Bonnie Blue deportada de Bali por violar leyes migratorias

La creadora de contenido para adultos Bonnie Blue, deportada de Indonesia por violar su visa turística, enfrenta una prohibición de entrada de 10 años tras su detención en Bali.

Bonnie Blue, Instagram
Bonnie Blue / FOTO: Instagram

Las autoridades de Indonesia decidieron la deportación inmediata de la reconocida creadora de contenido para adultos Bonnie Blue, cuyo verdadero nombre es Tia Billinger, tras determinar que infringió leyes migratorias en la turística isla de Bali.

La británica no podrá regresar al país por al menos una década, luego de confirmar que utilizó una visa de turista para desarrollar actividades laborales relacionadas con la producción de contenido de entretenimiento para adultos.

Durante una investigación policial que buscaba esclarecer si se había grabado material pornográfico en la isla—a pesar de que no encontraron pruebas concretas de esa actividad—las autoridades concluyeron que Bonnie Blue incumplió de manera clara los requisitos de su visado. Como castigo adicional, recibió una multa y fue incluida en la lista negra de migración de Indonesia, según reportó la BBC.

La detención de Bonnie Blue ocurrió durante un operativo en la localidad de Pererenan, Mengwi, donde la policía de Badung inspeccionó un estudio de grabación.

En la redada arrestaron a 34 personas, entre ellas turistas australianos, británicos y ciudadanos indonesios que aseguraron estar allí para participar en un "reality show de entretenimiento", negando cualquier vínculo con la creación de contenido indecente.

Sin embargo, la policía identificó a Bonnie Blue y otras tres personas como figuras clave en la producción. Los agentes incautaron diversos elementos, como una caja de preservativos, lubricante, dispositivos de almacenamiento electrónico y pastillas de Viagra. Analizaron también una camioneta tipo pick-up marcada con "Bonnie Blue" y "Bang Bus", asociada a los videos que produce la influencer.

Leyes estrictas y juicio en Indonesia

Indonesia cuenta con una de las normativas contra la pornografía más rígidas a nivel mundial. Las penas por producir este tipo de material alcanzan hasta los 12 años de prisión y multas que superan los 350,000 dólares.

No obstante, durante la revisión de las grabaciones en un hotel de la zona de Berawa, la policía no halló pruebas suficientes para presentar cargos por pornografía, lo que permitió que Billinger evitara sanciones más severas.

Al final, la deportación de Bonnie Blue se sustentó en la violación de los términos de su visa turística, utilizada para realizar trabajo remunerado.

El jefe de inmigración, Heru Winarko, enfatizó que esta infracción, sumada a delitos menores de tránsito relacionados con el uso irregular de su camioneta de grabación, justificaban la sanción migratoria. Tanto la influencer como uno de sus colaboradores enfrentaron cargos administrativos y eligieron pagar una multa de aproximadamente 13 dólares para evitar un mes de prisión.

El caso de Bonnie Blue alcanzó notoriedad internacional, puesto que la creadora ya había enfrentado polémicas similares en otros países. En Australia las autoridades cancelaron su visa en 2024 después de que anunciara su intención de filmar contenido con jóvenes que acababan de graduarse de la preparatoria en los tradicionales eventos de "Schoolies".

Luego del fallo judicial en Bali, la jueza advirtió expresamente a la británica para que no reincidiera en infracciones viales, advertencia que la influencer aceptó públicamente. Tras la resolución, se ordenó su salida del territorio indonesio en un plazo máximo de 48 horas. De acuerdo con la BBC, Bonnie Blue planeaba abandonar Indonesia en un vuelo programado poco después de la medianoche del sábado.

Foto embed
Bonnie Blue - Bonnie Blue

