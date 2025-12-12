 Sydney Sweeney se muestra topless en estreno de 'Housemaid'
Farándula

Sydney Sweeney se exhibe en topless mientras se arreglaba para el estreno de "Housemaid"

La estrella de Hollywood compartió el backstage para la premier de su film y las fotos causaron furor en las redes sociales.

Compartir:
Sydney Sweeney, EFE
Sydney Sweeney / FOTO: EFE

Sydney Sweeney dejó a todos con la boca abierta durante el estreno de la película "The Housemaid", que protagoniza al lado de Amanda Seyfried.

La actriz eligió un espectacular vestido blanco brillante, ceñido al cuerpo y con un escote profundo. El vestido con cuello halter y tirantes finos también presentaba una delicada cola y una boa de plumas, que lució baja sobre sus brazos para las fotografías en la alfombra roja del evento el martes por la noche.

Foto embed
Sydney Sweeney - Instagram

Antes del estreno, Sydney Sweeney compartió en sus redes sociales varias imágenes de su preparación, generando un gran revuelo entre sus seguidores.

Los posteos alcanzaron los dos millones de likes y obtuvo miles de halagos de los usuarios en Instagram.

En las imágenes, vemos a Sydney Sweeney en topless, cubriéndose mientras su equipo le ajusta un corsé a medida, demostrando el meticuloso trabajo detrás de su estilismo y la dedicación al detalle para lograr un look impecable para la alfombra roja.

Aclara rumores

Sydney Sweeney abordó de manera directa las especulaciones sobre su figura durante una aparición reciente en el segmento Lie Detector Test de Vanity Fair.

En el episodio publicado el jueves 11 de diciembre en YouTube, la actriz de 28 años respondió preguntas de su compañera de elenco en The HousemaidAmanda Seyfried, quien no evitó el tema que con frecuencia ha acompañado la carrera de la estrella de Euphoria.

Durante la dinámica, con la intérprete conectada a un polígrafo, Seyfried planteó una pregunta que —dijo— "ha estado en la mente de todos". "¿Tus boobs son reales?", lanzó, generando risas en el estudio.

Sydney Sweeney respondió con un "¡Sí!" entre carcajadas, mientras el administrador del test verificaba la autenticidad de su respuesta.

En Portada

Guatemala pide perdón por la desaparición forzada de cuatro defensores de DD.HH. en 1989t
Nacionales

Guatemala pide perdón por la desaparición forzada de cuatro defensores de DD.HH. en 1989

12:14 PM, Dic 12
Así te puedes inscribir para la Carrera San Silvestre 2025t
Deportes

Así te puedes inscribir para la Carrera San Silvestre 2025

12:46 PM, Dic 12
EE.UU. pone fin a programa migratorio de reunificación familiar para Guatemala y otros seis paísest
Nacionales

EE.UU. pone fin a programa migratorio de reunificación familiar para Guatemala y otros seis países

01:15 PM, Dic 12
Cómo activar el modo Grinch en WhatsApp para esta Navidad 2025t
Viral

Cómo activar el modo Grinch en WhatsApp para esta Navidad 2025

09:10 AM, Dic 12

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol Guatemaltecoredes sociales#liganacionalJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos