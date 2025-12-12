Sydney Sweeney se muestra topless en estreno de 'Housemaid'

Sydney Sweeney dejó a todos con la boca abierta durante el estreno de la película "The Housemaid", que protagoniza al lado de Amanda Seyfried.
La actriz eligió un espectacular vestido blanco brillante, ceñido al cuerpo y con un escote profundo. El vestido con cuello halter y tirantes finos también presentaba una delicada cola y una boa de plumas, que lució baja sobre sus brazos para las fotografías en la alfombra roja del evento el martes por la noche.
Antes del estreno, Sydney Sweeney compartió en sus redes sociales varias imágenes de su preparación, generando un gran revuelo entre sus seguidores.
Los posteos alcanzaron los dos millones de likes y obtuvo miles de halagos de los usuarios en Instagram.
En las imágenes, vemos a Sydney Sweeney en topless, cubriéndose mientras su equipo le ajusta un corsé a medida, demostrando el meticuloso trabajo detrás de su estilismo y la dedicación al detalle para lograr un look impecable para la alfombra roja.
Aclara rumores
Sydney Sweeney abordó de manera directa las especulaciones sobre su figura durante una aparición reciente en el segmento Lie Detector Test de Vanity Fair.
En el episodio publicado el jueves 11 de diciembre en YouTube, la actriz de 28 años respondió preguntas de su compañera de elenco en The Housemaid, Amanda Seyfried, quien no evitó el tema que con frecuencia ha acompañado la carrera de la estrella de Euphoria.
Durante la dinámica, con la intérprete conectada a un polígrafo, Seyfried planteó una pregunta que —dijo— "ha estado en la mente de todos". "¿Tus boobs son reales?", lanzó, generando risas en el estudio.
Sydney Sweeney respondió con un "¡Sí!" entre carcajadas, mientras el administrador del test verificaba la autenticidad de su respuesta.