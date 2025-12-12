Vicente Fernández: Últimas palabras a 4 años de su partida

A cuatro años de la muerte de Vicente Fernández, nuevas revelaciones han devuelto al centro de la conversación pública uno de los momentos más delicados en la vida del ícono de la música ranchera.
El Padre Óscar Sánchez Barba, sacerdote que acompañó al cantante durante sus últimos minutos con vida, compartió detalles hasta ahora desconocidos sobre el momento exacto en el que la familia Fernández se despidió de su patriarca.
Sus declaraciones no solo arrojan luz sobre lo ocurrido el 12 de diciembre de 2021, sino que también desmienten versiones que afirmaban que el ‘Charro de Huentitán’ había fallecido un día antes o fuera del hospital.
Según el sacerdote, fue Gerardo Fernández quien lo contactó la noche del 11 de diciembre para pedirle que acudiera al hospital a darle la unción de los enfermos. La urgencia en la voz del hijo de Vicente, quebrada por el llanto, anticipaba la gravedad del momento.
Al llegar, el religioso observó a la familia reunida alrededor del cantante, hablándole al oído con la esperanza de que sus palabras encontraran un eco en los últimos destellos de lucidez del artista. "Yo creo que estaba consciente", relató el sacerdote, describiendo cómo Vicente movía ligeramente la boca en respuesta a lo que escuchaba.
El testimonio del Padre Óscar incluyó uno de los detalles más conmovedores: las últimas palabras que Vicente Fernández habría dedicado a su esposa, María del Refugio Abarca, ‘Cuquita’, su compañera de vida durante más de cinco décadas.
Conforme a la narración, ella le decía con ternura: "Vamos a casa", a lo que Vicente, aunque debilitado, parecía responder con un murmullo apenas audible: "Casa... vámonos a casa, te amo". Fue un instante que, según el sacerdote, estremeció a todos los presentes, reflejando la profunda unión que siempre caracterizó a la pareja.
Uno a uno, hijos y nietos se acercaron a abrazarlo y besarlo, en un último acto de amor que definió la despedida del cantante.
El sacerdote también aclaró que estuvo presente el propio 12 de diciembre —fecha de la Virgen de Guadalupe, a quien Fernández profesaba una devoción significativa— cuando administró los santos óleos, reafirmando que ese fue el día real de su muerte.
"Son momentos muy fuertes", dijo, recordando cómo los nietos le susurraban: "Ahora vas a cantar en el cielo, a Dios".
Tras su partida, la familia Fernández optó por guardar silencio y mantener un perfil bajo, resguardando su dolor lejos de los reflectores, pese al cariño masivo del público. Solo Alejandro Fernández rompió brevemente ese mutismo con un mensaje en redes sociales, donde reflexionó sobre el legado artístico y humano de su padre.
Cuatro años después, el recuerdo del 'Charro de Huentitán’ continúa vivo en millones de admiradores que han convertido su música en un símbolo permanente de la identidad mexicana.
En su tumba le han realizado un homenaje para recordar al famoso Vicente Fernández.
