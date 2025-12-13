 Muere Abraham Quintanilla, padre de Selena
Farándula

Muere Abraham Quintanilla, padre de la leyenda de la música tejana Selena

La noticia fue confirmada por su hijo, el músico y productor A.B. Quintanilla III, quien compartió el anuncio a través de sus redes sociales.

Abraham Quintanilla y Selena, Redes sociales.
Abraham Quintanilla y Selena / FOTO: Redes sociales.

Abraham Isaac Quintanilla Jr., padre de la icónica cantante tejana Selena Quintanilla, falleció este sábado 13 de diciembre a los 86 años. La noticia fue confirmada por su hijo, el músico y productor A.B. Quintanilla III, quien compartió el anuncio a través de sus redes sociales.

Con gran pesar tengo que informarles que mi papá falleció hoy", escribió A.B. Quintanilla en su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía de su padre. El mensaje generó numerosas reacciones de seguidores, colegas y admiradores de la familia Quintanilla, quienes expresaron sus condolencias y mensajes de apoyo.

¿De qué murió el padre de Selena?

Hasta el momento, la familia no ha revelado detalles sobre la causa del fallecimiento de Abraham Quintanilla Jr. Tampoco se ha informado sobre los actos fúnebres o ceremonias para despedirlo.

Abraham Quintanilla Jr. fue una figura clave en la carrera de Selena, considerada una de las artistas latinas más influyentes de todos los tiempos. Además de ser su padre, fue su representante y principal impulsor desde los inicios de su trayectoria musical, guiando a Selena y a sus hermanos en la formación de Selena y Los Dinos, agrupación que marcó un antes y un después en la música tejana.

Tras el asesinato de Selena en 1995, Abraham Quintanilla Jr. continuó trabajando para preservar el legado artístico de su hija, convirtiéndose en una voz constante en la defensa de su memoria y en la promoción de su impacto cultural y musical a nivel mundial.

La muerte de Abraham Quintanilla Jr. representa una pérdida significativa para la familia Quintanilla y para los seguidores de Selena, quienes reconocen su papel fundamental en la historia de una de las voces más emblemáticas de la música latina.

