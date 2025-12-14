 Emily en París Temporada 5: Estreno en Guatemala
Emily en París temporada 5: estreno en Guatemala, fecha, hora y dónde ver los nuevos episodios

El glamour, el romance y los enredos profesionales regresan a la pantalla con el estreno de la temporada 5 de Emily en París.

Emily en París, Emily en París
Emily en París / FOTO: Emily en París

La exitosa serie de Netflix Emily en París regresa con su esperada temporada 5 y los fanáticos en Guatemala ya cuentan los días para disfrutar de los nuevos episodios.  La producción protagonizada por Lily Collins vuelve con más romance, moda y escenarios europeos que han convertido a esta historia en una de las más populares del streaming a nivel mundial.

La quinta temporada de Emily en París se estrenará el próximo 18 de diciembre de 2025 en Guatemala a través de Netflix.  Como ya es tradición en la plataforma, todos los episodios estarán disponibles desde el mismo día, permitiendo a los seguidores hacer un maratón completo desde las primeras horas del estreno.

La nueva entrega contará con 10 episodios que continuarán explorando la vida personal y profesional de Emily Cooper. En esta temporada, la historia da un giro importante. Emily se traslada temporalmente a Roma para asumir un nuevo reto laboral al frente de la oficina italiana de la agencia Grateau.

Este cambio de escenario aporta un aire fresco a la serie, con locaciones icónicas, una estética renovada y una narrativa que mezcla la elegancia parisina con el encanto italiano.  A pesar de este nuevo comienzo, París no queda fuera de la historia, ya que la capital francesa seguirá teniendo un papel clave en el desarrollo de la trama.

Más de la nueva temporada de Emily en París

La temporada 5 profundiza en los dilemas emocionales de la protagonista, quien se debate entre su crecimiento profesional y una nueva relación amorosa que promete dar mucho de qué hablar.  El romance con Marcello Muratori cobra fuerza y se convierte en uno de los ejes centrales de la historia, mientras Emily intenta encontrar un equilibrio entre sus ambiciones y sus sentimientos.

El elenco principal regresa con rostros conocidos y nuevas incorporaciones que aportan dinamismo a la serie.

Lily Collins vuelve a liderar el reparto junto a actores que ya se han ganado el cariño del público, además de nuevas figuras que se suman a esta etapa de la historia.

