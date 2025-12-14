 Mejores películas de terror 2025 para ver en streaming
Las mejores películas de terror que se han estrenado en 2025 y que ya puedes ver en streaming

El cine de terror volvió a demostrar su fuerza en 2025 con estrenos que llevaron el miedo a nuevos niveles y conquistaron al público.

Black Phone
Black Phone / FOTO: Black Phone

El cine de terror vivió uno de sus años más sólidos en 2025, consolidándose como un género capaz de reinventarse y sorprender incluso a los espectadores más exigentes. Con propuestas que van desde el horror psicológico hasta el terror sobrenatural y social, varias películas estrenadas este año ya se encuentran disponibles en streaming.

Una de las producciones más comentadas de este año es Los pecadores, dirigida por Ryan Coogler.  La cinta apuesta por una historia de vampiros ambientada en la década de 1920, pero va mucho más allá del terror clásico al incorporar una fuerte carga social y dramática.

Su atmósfera oscura y su narrativa intensa la colocan como una de las películas de terror más impactantes de 2025.

Otra propuesta que dejó huella es La hermanastra fea, una reinterpretación perturbadora de los cuentos de hadas tradicionales.  La película se caracteriza por su crudeza visual y por una historia que explora los límites del horror corporal y psicológico, convirtiéndola en una experiencia tan incómoda como fascinante para el espectador.

El misterio y el terror se combinan en Weapons, una historia que gira en torno a la desaparición de varios niños en una pequeña comunidad. La cinta construye una tensión constante y juega con el miedo colectivo, ofreciendo giros narrativos que mantienen al público en vilo hasta el final.

Más cine de terror

Entre las propuestas más originales del año destaca Good Boy, una película que mezcla terror sobrenatural con una carga emocional inesperada.  La historia sigue a un perro que comienza a percibir presencias extrañas, abordando temas como la soledad y el duelo desde una perspectiva poco común dentro del género.

El terror psicológico también tuvo un lugar importante con Together, una cinta que explora el miedo a la dependencia emocional y la pérdida de identidad.  Los fanáticos del terror apocalíptico celebraron el estreno de 28 Años Después, secuela directa de una de las sagas más influyentes del género.

Finalmente, Black Phone 2 regresa con una historia aún más oscura y perturbadora, ampliando el universo de la primera entrega y confirmando que el terror psicológico sigue siendo uno de los subgéneros más efectivos del cine actual.

