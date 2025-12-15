 Daniela Álvarez: Impactantes Imágenes de su Pierna Antes de Amputación
Farándula

Daniela Álvarez sube fuertes imágenes de su pierna con isquemia antes de la amputación

La exMiss Colombia y presentadora comparte impactantes imágenes de su experiencia previa a la amputación de su pierna, destacando su resiliencia ante la adversidad.

Daniela Álvarez, Instagram
Daniela Álvarez / FOTO: Instagram

Daniela Álvarez volvió a conmover en redes sociales al compartir imágenes nunca antes vistas, tomadas momentos antes de una de las etapas más difíciles de su vida: la amputación de su pierna. 

La modelo y presentadora colombiana utilizó su cuenta de Instagram para mostrar fotografías impactantes y enviar un mensaje inspirador a quienes atraviesan situaciones complicadas.

En el 2020, su vida cambió por completo. Problemas de salud inesperados derivaron en una serie de complicaciones médicas que terminaron con la amputación de una de sus extremidades.

Foto embed
Miss Colombia Daniela Álvarez - Instagram

Daniela Álvarez publicó una serie de fotografías que nunca antes habían visto la luz pública. En ellas, se la observa recostada en una camilla, mostrando el estado de su pierna afectada y las suturas resultantes de las primeras intervenciones. Estas imágenes, crudas y honestas, revelan la vulnerabilidad de la modelo en un momento crítico de su vida.

Según explicó que, a pocos días de celebrar la Navidad, una festividad que para muchos es sinónimo de alegría, para otros puede ser un periodo de profundo dolor, miedo, soledad e incertidumbre. Ella misma experimentó estas emociones intensas, y su testimonio busca validar los sentimientos de quienes atraviesan situaciones similares. TODAS LAS FOTOS

Foto embed
Daniela Álvarez - Instagram

Daniela Álvarez detalló que las fotos publicadas fueron tomadas seis días después de su primera cirugía, cuando ya se observaban signos de gangrena y el deterioro progresaba inexorablemente.

Finalmente, los especialistas decidieron amputar parcialmente la pierna para preservar su vida y evitar mayores complicaciones.

Foto embed
Daniela isquemia - Instagram

La isquemia que cambió su vida

En el relato adjunto a sus imágenes, la modelo explicó los motivos médicos detrás de su amputación.

En 2020, Daniela Álvarez sufrió una isquemia, una condición derivada de la interrupción del flujo sanguíneo a sus tejidos por el bloqueo de una arteria. Este cuadro suele poner en riesgo zonas completas del cuerpo debido a la falta de oxigenación adecuada, pudiendo causar necrosis si no se trata a tiempo.

A pesar de las intervenciones médicas iniciales y los intentos por salvar la extremidad, la infección continuó avanzando. 

A través de su valiente testimonio y las imágenes compartidas, Daniela Álvarez no solo documenta su propia historia de superación, sino que también se convierte en un faro de esperanza para innumerables personas que enfrentan desafíos de salud o cualquier tipo de adversidad.

