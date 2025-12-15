 Violinista de Nodal despedida: ¿La verdad detrás del enojo?
La verdad sobre la violinista de Nodal que habrían despedido por enojo de Ángela Aguilar

La ausencia de una violinista en el más reciente show de Christian Nodal en Chicago encendió las redes sociales, donde muchos especularon sobre su posible despido tras una polémica viral.

Nodal violinista, Instagram
Nodal violinista / FOTO: Instagram

Recientemente, se difundió un video en el que una de las violinistas del grupo de Christian Nodal muestra claros gestos de desagrado durante la aparición de Ángela Aguilar en el escenario.

Esta actitud captó la atención de los usuarios, quienes rápidamente se preguntaron si este episodio pudo haber derivado en su salida del conjunto musical.

Esmeralda Canapé, identificada como la músico del video, acompañaba habitualmente al intérprete de "Dime Cómo Quieres".

Las imágenes muestran cómo, durante el concierto, ella hace gestos mientras Ángela Aguilar besa a su esposo y saluda a los asistentes. Incluso, se observa el intercambio de miradas y leves risas con otra colega en escena, lo que generó aún más comentarios en plataformas digitales.

Rumores y reacciones en redes sociales

Tras el revuelo generado, el público siguió de cerca el siguiente concierto de Nodal, celebrado en Chicago. Al notar que Esmeralda no apareció en el escenario, comenzaron las conjeturas sobre un posible despido. Según varios usuarios, Ángela Aguilar podría estar detrás de la decisión, supuestamente motivada por el mal gesto, aunque esto se mantiene en terreno especulativo.

  • "Yo sabía que alguien se quedaría sin trabajo, nadie vio eso"
  • "Aunque la corra Ángela, se verán a escondidas si ellos quieren"
  • "Eso no quiere decir que no la va a ver"
  • "Todo es nuestra culpa por las publicaciones"
  • "Se sabía que la iba a desaparecer, pobre por el trabajo de ella"
@eg.news.variedades

La violinista ya no apareció en el concierto de Christian Nodal en Chicago ¿la mandó a sacar Ángela Aguilar? #christiannodal #violinista #angelaaguilar #esmeraldacanape

♬ sonido original - EG News Variedades

Estos mensajes evidencian la variedad de percepciones del público ante la situación, que ha despertado una intensa actividad en redes sociales.

Esmeralda Camacho, identificada en redes sociales también como Esmeralda Canapé es una artista profesional especializada en violín que forma parte de la sección de cuerdas de la banda de Nodal.

Más allá de su labor con el cantante, Camacho desarrolla su carrera en distintos proyectos musicales, incluyendo colaboraciones con otras agrupaciones y presentaciones en eventos sociales y culturales.  

