Adolescente es sorprendida portando droga en centro educativo en Jutiapa

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este martes, 5 de mayo, que una adolescente de 15 años fue remitida y puesta a disposición de las autoridades correspondientes luego de ser sorprendida con posibles drogas dentro de un centro educativo en el departamento de Jutiapa.
De acuerdo con el informe policial, agentes de la comisaría 21 acudieron al establecimiento tras ser requeridos por personal del lugar, quienes alertaron sobre la situación. Al realizar la verificación correspondiente, y siguiendo los protocolos establecidos, los agentes localizaron en la mochila de la menor siete envoltorios de nylon que contenían marihuana.
Tras el hallazgo, se procedió a informar al juzgado correspondiente, así como a la Procuraduría General de la Nación (PGN), entidades que darán seguimiento al caso conforme a la ley.
La Policía Nacional Civil (PNC) reiteró el llamado a padres de familia y adultos responsables a fortalecer la supervisión de los menores, prestar atención a su entorno social y fomentar una orientación adecuada. Asimismo, indicaron que las comisarías locales están disponibles para brindar charlas preventivas dirigidas a la comunidad educativa y familias interesadas.