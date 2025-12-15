Últimas horas de Peter Greene: Revelaciones impactantes

Las circunstancias que rodean la muerte del actor estadounidense Peter Greene continúan saliendo a la luz y dibujan un retrato tan inesperado como conmovedor. El intérprete, recordado por encarnar a algunos de los villanos más perturbadores del cine de los años noventa, fue hallado sin vida el viernes 12 de diciembre en su apartamento del Lower East Side de Nueva York, a los 60 años.
De acuerdo con información policial, no existen indicios de crimen hasta el momento, y la causa de muerte permanece pendiente a la espera del informe del médico forense. Sin embargo, nuevos detalles revelados por The New York Post y NBC News permiten reconstruir las últimas horas del actor.
Días antes de su fallecimiento, Greene mantuvo una conversación telefónica con Gregg Edwards, su mánager y amigo cercano desde hacía más de una década. La charla tuvo lugar el miércoles 10 de diciembre y, según Edwards, fue completamente normal.
"Sonaba bien... estaba un poco nervioso, pero nada fuera de lo común", relató. Greene le comentó que tenía programada una cirugía para el viernes, el mismo día en que fue encontrado muerto. Se trataba de la extracción de un tumor benigno cerca del pulmón, un procedimiento que el actor consideraba de bajo riesgo.
Ambos hablaron de salud, de operaciones próximas —Edwards debía someterse a una cirugía de hernia— y se desearon suerte mutuamente.
Mientras tanto, algo inusual comenzaba a llamar la atención de los vecinos del edificio ubicado en Clinton Street.
Desde el miércoles, música navideña sonaba en bucle desde el interior del departamento de Greene, sin interrupciones. Durante más de 24 horas, nadie respondió a los llamados ni a los golpes en la puerta.
La tarde del viernes, un vecino alertó a la policía. Un cerrajero ingresó al apartamento por la tarde de ese día, momento en el que el actor fue hallado inconsciente y declarado muerto en el lugar.
Edwards reconoció que Greene había lidiado con "demonios" a lo largo de su vida, en referencia a luchas personales que el actor enfrentó en el pasado, pero insistió en que se mostraba feliz y animado en los días previos a su muerte.
"Nadie interpretaba a un villano mejor que Peter. Pero también tenía un lado gentil que casi nadie veía, y un corazón tan grande como el oro", afirmó.
Un rostro inolvidable del cine de los 90
Peter Greene construyó una carrera marcada por personajes intensos, perturbadores y difíciles de olvidar. Su papel más icónico fue el de Zed, el sádico guardia de seguridad en Pulp Fiction (1994), dirigida por Quentin Tarantino, una actuación que lo catapultó al reconocimiento mundial.
Ese mismo año interpretó a Dorian Tyrell, el principal antagonista de La máscara, frente a Jim Carrey, consolidando su imagen como uno de los villanos más eficaces y temidos de Hollywood.
También participó en títulos destacados como The Usual Suspects, Under Siege 2, Judgment Night, Blue Streak, Training Day, The Rich Man’s Wife y The Bounty Hunter.
En 1994, Greene recibió el premio a Mejor Actor en el Festival de Taormina por su trabajo en "Clean, Shaven", de Lodge Kerrigan, donde ofreció una interpretación cruda y profundamente humana de un hombre con esquizofrenia, considerada una de las actuaciones más destacadas de su carrera.
Según recordó The Guardian, Greene inicialmente rechazó participar en Pulp Fiction por el contenido del guion, pero Tarantino insistió y aceptó que el actor adaptara la escena a su sensibilidad, dando como resultado uno de los personajes más inquietantes del cine contemporáneo.
Al momento de su fallecimiento, Peter Greene seguía activo profesionalmente. Estaba vinculado como coproductor y narrador del documental From the American People: The Withdrawal of USAID, dirigido por Gregg Edwards, proyecto en el que también participan Jason Alexander, Kathleen Turner y el periodista ganador del Pulitzer Nicholas Kristof.
Además, se encontraba a punto de iniciar el rodaje del thriller independiente Mascots, junto a Mickey Rourke, lo que confirmaba que, pese al paso del tiempo, su presencia seguía siendo requerida en la industria.
