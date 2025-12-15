 Últimas horas de Peter Greene: Revelaciones impactantes
Farándula

Peter Greene: revelan cómo fueron sus últimas horas de vida

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Peter Greene: una llamada con su mánager y música navideña.

Compartir:
Peter Greene, Redes sociales
Peter Greene / FOTO: Redes sociales

Las circunstancias que rodean la muerte del actor estadounidense Peter Greene continúan saliendo a la luz y dibujan un retrato tan inesperado como conmovedor. El intérprete, recordado por encarnar a algunos de los villanos más perturbadores del cine de los años noventa, fue hallado sin vida el viernes 12 de diciembre en su apartamento del Lower East Side de Nueva York, a los 60 años.

De acuerdo con información policial, no existen indicios de crimen hasta el momento, y la causa de muerte permanece pendiente a la espera del informe del médico forense. Sin embargo, nuevos detalles revelados por The New York Post y NBC News permiten reconstruir las últimas horas del actor.

Días antes de su fallecimiento, Greene mantuvo una conversación telefónica con Gregg Edwards, su mánager y amigo cercano desde hacía más de una década. La charla tuvo lugar el miércoles 10 de diciembre y, según Edwards, fue completamente normal.

"Sonaba bien... estaba un poco nervioso, pero nada fuera de lo común", relató. Greene le comentó que tenía programada una cirugía para el viernes, el mismo día en que fue encontrado muerto. Se trataba de la extracción de un tumor benigno cerca del pulmón, un procedimiento que el actor consideraba de bajo riesgo.

Ambos hablaron de salud, de operaciones próximas —Edwards debía someterse a una cirugía de hernia— y se desearon suerte mutuamente.

Mientras tanto, algo inusual comenzaba a llamar la atención de los vecinos del edificio ubicado en Clinton Street.

Desde el miércoles, música navideña sonaba en bucle desde el interior del departamento de Greene, sin interrupciones. Durante más de 24 horas, nadie respondió a los llamados ni a los golpes en la puerta.

La tarde del viernes, un vecino alertó a la policía. Un cerrajero ingresó al apartamento por la tarde de ese día, momento en el que el actor fue hallado inconsciente y declarado muerto en el lugar.

Edwards reconoció que Greene había lidiado con "demonios" a lo largo de su vida, en referencia a luchas personales que el actor enfrentó en el pasado, pero insistió en que se mostraba feliz y animado en los días previos a su muerte.

"Nadie interpretaba a un villano mejor que Peter. Pero también tenía un lado gentil que casi nadie veía, y un corazón tan grande como el oro", afirmó.

Un rostro inolvidable del cine de los 90

Peter Greene construyó una carrera marcada por personajes intensos, perturbadores y difíciles de olvidar. Su papel más icónico fue el de Zed, el sádico guardia de seguridad en Pulp Fiction (1994), dirigida por Quentin Tarantino, una actuación que lo catapultó al reconocimiento mundial.

Ese mismo año interpretó a Dorian Tyrell, el principal antagonista de La máscara, frente a Jim Carrey, consolidando su imagen como uno de los villanos más eficaces y temidos de Hollywood.

También participó en títulos destacados como The Usual Suspects, Under Siege 2, Judgment Night, Blue Streak, Training Day, The Rich Man’s Wife y The Bounty Hunter.

En 1994, Greene recibió el premio a Mejor Actor en el Festival de Taormina por su trabajo en "Clean, Shaven", de Lodge Kerrigan, donde ofreció una interpretación cruda y profundamente humana de un hombre con esquizofrenia, considerada una de las actuaciones más destacadas de su carrera.

Según recordó The Guardian, Greene inicialmente rechazó participar en Pulp Fiction por el contenido del guion, pero Tarantino insistió y aceptó que el actor adaptara la escena a su sensibilidad, dando como resultado uno de los personajes más inquietantes del cine contemporáneo.

Al momento de su fallecimiento, Peter Greene seguía activo profesionalmente. Estaba vinculado como coproductor y narrador del documental From the American People: The Withdrawal of USAID, dirigido por Gregg Edwards, proyecto en el que también participan Jason Alexander, Kathleen Turner y el periodista ganador del Pulitzer Nicholas Kristof.

Además, se encontraba a punto de iniciar el rodaje del thriller independiente Mascots, junto a Mickey Rourke, lo que confirmaba que, pese al paso del tiempo, su presencia seguía siendo requerida en la industria.

Mira también:

@emisorasunidas897

¿Eres del team Grinch? activa el modo navideño. . . #WhatsApp #Navidad2025 #Grinch

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Ministro de Gobernación sobre situación en Sololá: Estamos ante un grupo paramilitart
Nacionales

Ministro de Gobernación sobre situación en Sololá: "Estamos ante un grupo paramilitar"

09:40 AM, Dic 15
Gobierno establece descanso extendido para servidores públicos durante las fiestas navideñast
Nacionales

Gobierno establece descanso extendido para servidores públicos durante las fiestas navideñas

08:41 AM, Dic 15
Hansi Flick confirma que hará varias rotaciones para Copa del Reyt
Deportes

Hansi Flick confirma que hará varias rotaciones para Copa del Rey

08:06 AM, Dic 15
Ricardo Arjona se despide con emotivo mensaje de su Residencia en Guatemala t
Farándula

Ricardo Arjona se despide con emotivo mensaje de su Residencia en Guatemala

07:17 AM, Dic 15

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpPNCFutbol Guatemalteco#liganacionalEE.UU.redes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos