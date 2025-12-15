Shakira en Centroamérica: ¡Descubre cómo asistir a su concierto!

Shakira llegará a El Salvador el próximo año para brindar una "histórica" residencia musical de tres conciertos como parte de su gira "Las mujeres ya no lloran".
Los shows están programados para el 12, 14 y 15 de febrero en el Estadio Jorge Mágico González.
ASA Promotions anunció que será el sitio oficial encargado de la venta de boletos para los guatemaltecos a la residencia "Las mujeres ya no lloran tour".
"¡EL 2026 VIENE CON TODO! ?? Prepárate porque viviremos la Residencia Centroamericana de @shakira en El Salvador ???️ 12, 14 y 15 de febrero ?????️ Estadio Mágico González. Atentos a nuestras redes para conocer toda la información de compra de entradas en Guatemala.
La venta de las entradas para los tres conciertos inicia el miércoles 17 de diciembre a las 11:00 a.m. a través de Fun Capital y Todo Ticket. Acá te dejamos los precios y localidades de los conciertos de Shakira en El Salvador:
- Tribuna baja (versión limitada): US$45
- General: US$70
- Preferencial: US$90
- Tribuna alta: US$90
- Tribuna baja: US$115
- VIP de pie: US$150
- Platinum: US$225
- Ultra Platinum: U$275
Más detalles
Shakira ha confirmado en una completa entrevista con Vanity Fair que en 2026 estará con su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Europa.
Hasta ahora, la cantante había dedicado íntegramente su primera parte de su gira mundial por toda América: empezó en Suramérica para después subir a Norteamérica y terminar el año de nuevo en varios países (México, Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay.).
Ahora le toca al turno del viejo continente tal y como ha explicado en la entrevista:
"Estoy muy emocionada por la parte europea de la gira. Aún no la hemos comenzado, pero 2026 estará dedicado al Viejo Continente y a algunos países de Asia y Oriente Medio. Estoy deseando que llegue esta parte de los conciertos".
Shakira explicó que la gira será también un desafío logístico, ya que busca compaginar su papel como madre con la exigencia de un tour mundial.
"Mis hijos son mi prioridad, pero también quiero que vean que su madre sigue luchando y creando" señaló la colombiana. La artista destacó que viajará acompañada de su familia en varias fechas, y que ha diseñado la gira pensando en poder mantener un equilibrio entre los conciertos y su vida personal. "La música me da fuerza, pero mi familia me da sentido".