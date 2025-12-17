Angelina Jolie revela su doble mastectomía: primera vez en público

Angelina Jolie decidió mostrar públicamente las cicatrices de su doble mastectomía en la portada de la primera edición de Time France, subrayando su compromiso con la lucha contra el cáncer y la visibilización de los efectos de la enfermedad en miles de mujeres.
La actriz estadounidense, famosa tanto por su carrera en Hollywood como por sus causas humanitarias, posó para el fotógrafo Nathaniel Goldberg en una sesión donde luce discretamente las marcas físicas que dejó su intervención.
"Comparto estas cicatrices con muchas mujeres que quiero. Y siempre me conmueve ver a otras mujeres compartir las suyas", dijo mostrando empatía con quienes han enfrentado situaciones similares.
En 2013 Angelina Jolie anunció de manera pública que se sometió a una doble mastectomía y, dos años después, a una doble ooforectomía por ser portadora del gen BRCA1, lo que incrementaba significativamente su riesgo de desarrollar cáncer.
Su decisión creó un fuerte impacto social: impulsó la conciencia sobre la importancia de la prevención, especialmente en cáncer de mama y ovario, y alentó a más mujeres a realizarse pruebas de detección temprana.
La actriz subrayó que cuando compartió su experiencia buscaba fomentar la toma de decisiones informadas y luchar contra la desigualdad en el acceso a servicios de salud.
"Cuando compartí mi experiencia en 2013, lo hice para fomentar la toma de decisiones informadas. El acceso a las pruebas de detección y la atención no debería depender de los recursos económicos ni del lugar de residencia", añade la actriz.
La decisión de la cirugía
La historia familiar tuvo un peso decisivo, ya que su madre, Marcheline Bertrand, murió de cáncer en 2007 a los 56 años, tras años de enfermedad. Además, su abuela y una tía también fallecieron por cuadros oncológicos.
Angelina Jolie explicó en distintas oportunidades que tomó esas decisiones para evitar que sus hijos atravesaran la experiencia que ella vivió como hija.
"Sé que mis hijos nunca tendrán que decir: ‘Mamá murió de cáncer de ovario’", escribió tiempo atrás.
Doce años después, la actriz entiende que mostrar las cicatrices también forma parte de ese mismo recorrido. No como una exposición del dolor, sino como una forma de resignificarlo.
"Las dificultades, las enfermedades y el dolor son parte de nuestra existencia, pero lo que importa es cómo los afrontamos. Para mí, y para tantas mujeres que han pasado por esto, fue esencial recordar que lo que nos permite superar estos momentos es precisamente la vida misma", dijo Jolie a la revista Time según El Español.
Angelina Jolie dijo que su mamá "estuvo enferma durante muchos años" y agregó que "una noche, cuando le preguntaban sobre su quimioterapia, se emocionó mucho y me dijo que habría preferido hablar de otra cosa; sentía que la enfermedad se estaba convirtiendo en su identidad".