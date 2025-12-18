El hijo de John Travolta: ¿es bisnieto de Elvis Presley?

Documentos judiciales presentados en un juzgado de Los Ángeles aseguran que Benjamin "Ben" Travolta, el hijo menor del actor John Travolta, podría ser biológicamente descendiente de Elvis Presley, el legendario "Rey del Rock and Roll", a través de Riley Keough, nieta del fallecido músico.
La acusación, que surge en medio de una demanda por supuestas irregularidades comerciales, ha generado debates acalorados sobre paternidad, secretos familiares y los límites de la privacidad en Hollywood, mientras que los involucrados han emitido firmes desmentidos.
La demanda y la insólita acusación
La polémica comenzó con una demanda judicial presentada el pasado 16 de diciembre por Brigitte Kruse y Kevin Fialko, dos empresarios que aseguran haber sido socios de Priscilla Presley, viuda de Elvis y madre de Lisa Marie Presley.
Aunque la acción legal original se centraba en un supuesto incumplimiento de contrato por más de 50 millones de dólares relacionado con negocios familiares, los documentos presentados incluyen una acusación que ha eclipsado todo lo demás: la afirmación de que Riley Keough, actriz y directora de 36 años, donó sus óvulos para la concepción de Ben Travolta, nacido en 2010.
De acuerdo con la demanda, Kruse asegura que John Travolta y su difunta esposa Kelly Preston, quien falleció en 2020 tras una batalla contra el cáncer, recurrieron primero a óvulos pertenecientes a Lisa Marie Presley, hija de Elvis, debido a dificultades reproductivas.
Sin embargo, siempre según los documentos, la pareja habría descartado esa opción y, en su lugar, habría utilizado óvulos de Riley Keough, hija de Lisa Marie, para poder concebir a Ben.
Los demandantes incluso mencionan que, supuestamente, a cambio de la donación Riley habría recibido un vehículo Jaguar antiguo y entre 10,000 y 20,000 dólares, aunque no se han aportado pruebas verificables sobre esta parte del relato.
¿Qué significaría esto?
Si las alegaciones fuesen ciertas —algo que no ha sido demostrado en ningún tribunal ni confirmado por ninguna parte involucrada— Ben Travolta, de 15 años, podría considerarse biológicamente bisnieto de Elvis Presley y no descendiente directo de John Travolta y Kelly Preston, como hasta ahora se había entendido públicamente.
Este giro sensacionalista ha sido reportado por varios medios de entretenimiento y noticias, aunque todos subrayan que se trata de afirmaciones incluidas dentro de un expediente judicial en trámite, no de hechos comprobados.
Frente a estas acusaciones, los abogados de Priscilla Presley han rechazado tajantemente las afirmaciones, calificándolas de "vergonzosas y totalmente ajenas a la disputa original sobre contratos". El equipo legal ha señalado que estas declaraciones no guardan relación directa con los reclamos de incumplimiento que motivaron la demanda inicial y prometió que serán abordadas en los tribunales.
Tanto Priscilla Presley como Riley Keough han expresado unidad familiar en declaraciones recogidas por medios internacionales, subrayando que las acusaciones son infundadas y dolorosas para la familia, cuyo principal interés es proteger el legado de Elvis y Lisa Marie Presley.
Hasta ahora, John Travolta no ha emitido comentarios públicos oficiales sobre las afirmaciones contenidas en la demanda, y representantes de la familia mantienen silencio, lo que ha alimentado aún más la especulación mediática.
