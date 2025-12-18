 Hijos de Rob Reiner: Sus primeras palabras tras la tragedia
Farándula

Hijos de Rob Reiner expresas sus primeras palabras tras la trágica muerte de sus padres

Jake y Romy Reiner, rompieron el silencio con un comunicado conjunto en el que describieron la pérdida como "horrífica y devastadora".

Compartir:
Rob Reiner y sus hijos, Instagram
Rob Reiner y sus hijos / FOTO: Instagram

Los hijo de Rob Reiner y Michele Singer han expresado su "dolor inimaginable" en una primera declaración pública emitida tras el asesinato de sus padres el pasado domingo.  

Jake y Romy Reiner, rompieron el silencio con un comunicado conjunto en el que describieron la pérdida como "horrífica y devastadora".

"Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada instante. La terrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No eran solo nuestros padres; eran nuestros mejores amigos", indicaron en un escrito compartido al medio TMZ.

Foto embed
Hijos Rob Reiner - Instagram

Los hijos de Rob Reiner agradecieron las muestras de condolencias, amabilidad y apoyo recibidas "no solo de familiares y amigos, sino de personas de todos los ámbitos de la vida".

"Pedimos respeto y privacidad, que las especulaciones se moderen con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por las vidas increíbles que vivieron y el amor que brindaron", sentenció el comunicado.

La carta fue publicada el mismo día en el que otro de los hijosNick Reiner, de 32 años, compareció por primera vez ante un juez de Los Ángeles tras su arresto el pasado domingo como el principal sospechoso del asesinato de sus padres.

Revelan la causa de muerte del director Rob Reiner y su esposa Michele

Los reportes oficiales fueron revelados la tarde del miércoles por la oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles.

Más detalles

Nick Reiner ha sido acusado de dos cargos de asesinato en primer grado que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, informó la Fiscalía de Los Ángeles.

Por el momento se desconocen los motivos que pudieron llevarle a cometer el supuesto crimen, aunque llegados aseguran que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña en la noche del sábado en casa del comediante Conan OBrien.

El director y actor Rob Reiner, de 78 años, conocido por su trabajo en filmes como When Harry Met Sally o The Wolf of Wall Street, fue encontrado muerto apuñalado el domingo por la tarde en su domicilio de Los Ángeles junto a su mujer, la productora y fotógrafa Michele Reiner, de 70 años.

La pareja fue encontrada por su hija, quien llegó a la casa después de que una masajista la llamara para avisarle que sus padres no abrían la puerta, según Los Angeles Times.

En Portada

CSJ confirma amparo que permitió a magistrados del TSE retomar laborest
Nacionales

CSJ confirma amparo que permitió a magistrados del TSE retomar labores

09:42 AM, Dic 18
Amarini Villatoro se despide de Xelajú M. C.t
Deportes

Amarini Villatoro se despide de Xelajú M. C.

10:42 AM, Dic 18
Operaciones en Aeropuerto La Aurora se restablecen tras interrupción por neblinat
Nacionales

Operaciones en Aeropuerto La Aurora se restablecen tras interrupción por neblina

09:08 AM, Dic 18
Hijos de Rob Reiner expresas sus primeras palabras tras la trágica muerte de sus padrest
Farándula

Hijos de Rob Reiner expresas sus primeras palabras tras la trágica muerte de sus padres

10:17 AM, Dic 18

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpFutbol GuatemaltecoEE.UU.redes sociales#liganacionalPNCReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos