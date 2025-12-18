Yeri Mua sufre agresión en la 'casita' de Bad Bunny

El caos estalló en uno de los eventos más exclusivos y codiciados del año. Lo que prometía ser una noche de música, celebración y glamour terminó convertido en un escándalo mediático luego de que la influencer y creadora de contenido Yeri Mua denunciara públicamente haber sido agredida durante el concierto de Bad Bunny, celebrado el pasado 16 de diciembre de 2025.
¿Qué fue lo que sucedió?
A través de sus redes sociales, Yeri Mua compartió una serie de videos en los que, visiblemente alterada, relató el incómodo y tenso momento que vivió mientras disfrutaba del espectáculo. Según su testimonio, una mujer la estuvo molestando de forma constante a lo largo del concierto, llegando incluso a agredirla físicamente.
De acuerdo con la influencer, la situación se prolongó durante casi todo el evento.
"Se la pasó empujándome, metiéndome el pie para que me cayera, pegándome", aseguró Yeri Mua frente a la cámara, dejando claro que la experiencia fue todo menos placentera.
La creadora de contenido dijo no entender el motivo del comportamiento de la agresora y expresó su desconcierto ante lo ocurrido: "De verdad no sé cuál era su problema, pero desde que me vio no dejó de molestarme. Qué necesidad de estarme empujando todo el concierto".
En un inicio, Yeri Mua afirmó que no sabía quién era la mujer que la estaba agrediendo. Sin embargo, las imágenes que ella misma compartió en sus historias de Instagram permitieron a los internautas identificar rápidamente a la presunta responsable, señalando a la actriz Carolina Miranda como la mujer involucrada en el altercado. Hasta el momento, Miranda no ha emitido ninguna declaración pública sobre lo sucedido.
El escándalo escaló aún más cuando Yeri Mua lanzó una amenaza que encendió las redes sociales y dividió opiniones. En uno de sus videos, la influencer aseguró que, una vez confirmada la identidad de la agresora, tomaría represalias poco convencionales.
"No sé quién sea, pero nomás sepa quién es, la voy a mandar con mi bruja para que le mande una gallina muerta", dijo, generando una ola de reacciones entre quienes lo tomaron como una broma y quienes lo consideraron una declaración excesiva.
Hasta ahora, Yeri Mua no ha confirmado si procederá legalmente por la agresión que denunció, aunque sus seguidores no han dejado de preguntarse si el conflicto podría terminar en una demanda formal o si quedará únicamente en un enfrentamiento mediático.
¿Quién es Yeri Mua?
Su nombre real es Yeri Cruz Varela y es una de las influencers más polémicas y seguidas de México. Originaria de Veracruz, saltó a la fama gracias a sus transmisiones en vivo, videos de maquillaje y contenido en redes sociales, donde rápidamente se posicionó como una figura viral.
En los últimos años, también ha incursionado en la música y en la televisión, consolidando una carrera marcada tanto por el éxito digital como por constantes controversias.
El incidente en la "casita" de Bad Bunny no solo puso en el centro de la conversación a Yeri Mua, sino que también reavivó el debate sobre el comportamiento de figuras públicas en eventos exclusivos y la facilidad con la que los conflictos personales se transforman en escándalos virales.
