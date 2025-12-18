Yolanda Andrade: Imágenes de Su Cuerpo Deteriorado

La conductora y actriz Yolanda Andrade volvió a ser hospitalizada tras una recaída que encendió las alarmas entre sus seguidores. Y es que, en las diferentes redes sociales comenzaran a circular imágenes desde el interior del hospital.
La salud de la famosa presentadora mexicana Yolanda Andrade vuelve a ser motivo de preocupación. En las últimas horas se difundieron imágenes de la presentadora siendo trasladada en camilla dentro de un centro médico, lo que confirmó que enfrentó una nueva hospitalización.
Las fotografías rápidamente generaron impacto en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su apoyo y enviaron mensajes de ánimo. De acuerdo con versiones cercanas, la conductora sufrió una recaída relacionada con el padecimiento neurológico que enfrenta, el cual ha afectado su movilidad, habla y bienestar general.
Personas cercanas al entorno de Yolanda señalaron que su cuerpo "ya está muy maltratado" debido a la cantidad de tratamientos médicos, sueros e inyecciones a los que ha sido sometida en repetidas ocasiones para estabilizar su estado. Las imágenes filtradas muestran a la presentadora visiblemente debilitada, siendo atendida por personal médico.
Más del estado de Yolanda Andrade
Lo anterior provocó una ola de comentarios entre colegas del espectáculo y seguidores que se mantienen atentos a cualquier actualización sobre su evolución. Aunque la familia ha optado por mantener discreción sobre los detalles clínicos, se ha informado que Yolanda no se encuentra en terapia intensiva y que su estado permanece bajo observación médica.
Su hermana, Marilé Andrade, ha sido una de las principales voces en tranquilizar al público, asegurando que la conductora se encuentra estable, aunque reconoce que el proceso ha sido complicado y largo. La hospitalización se habría extendido por varios días como parte de una evaluación integral para ajustar su tratamiento y evitar nuevas recaídas.
Compañeros del medio artístico, entre ellos su inseparable amiga Montserrat Oliver, han manifestado públicamente su respaldo, enviándole mensajes de cariño y fortaleza. En redes sociales, los seguidores de Yolanda han impulsado muestras de solidaridad, destacando su valentía y trayectoria dentro de la televisión mexicana.