 Yolanda Andrade: Imágenes de Su Cuerpo Deteriorado
Farándula

"Su cuerpo ya está muy maltratado": Difunden imágenes de Yolanda Andrade

En las redes se difundieron imágenes desde el interior del hospital, generando preocupación.

Compartir:
Yolanda Andrade, Yolanda Andrade
Yolanda Andrade / FOTO: Yolanda Andrade

La conductora y actriz Yolanda Andrade volvió a ser hospitalizada tras una recaída que encendió las alarmas entre sus seguidores. Y es que, en las diferentes redes sociales comenzaran a circular imágenes desde el interior del hospital.

La salud de la famosa presentadora mexicana Yolanda Andrade vuelve a ser motivo de preocupación.  En las últimas horas se difundieron imágenes de la presentadora siendo trasladada en camilla dentro de un centro médico, lo que confirmó que enfrentó una nueva hospitalización.

Foto embed
Yolanda Andrade - Yolanda Andrade

Las fotografías rápidamente generaron impacto en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su apoyo y enviaron mensajes de ánimo. De acuerdo con versiones cercanas, la conductora sufrió una recaída relacionada con el padecimiento neurológico que enfrenta, el cual ha afectado su movilidad, habla y bienestar general.

Personas cercanas al entorno de Yolanda señalaron que su cuerpo "ya está muy maltratado" debido a la cantidad de tratamientos médicos, sueros e inyecciones a los que ha sido sometida en repetidas ocasiones para estabilizar su estado. Las imágenes filtradas muestran a la presentadora visiblemente debilitada, siendo atendida por personal médico.

Más del estado de Yolanda Andrade

Lo anterior provocó una ola de comentarios entre colegas del espectáculo y seguidores que se mantienen atentos a cualquier actualización sobre su evolución.  Aunque la familia ha optado por mantener discreción sobre los detalles clínicos, se ha informado que Yolanda no se encuentra en terapia intensiva y que su estado permanece bajo observación médica.

Su hermana, Marilé Andrade, ha sido una de las principales voces en tranquilizar al público, asegurando que la conductora se encuentra estable, aunque reconoce que el proceso ha sido complicado y largo.  La hospitalización se habría extendido por varios días como parte de una evaluación integral para ajustar su tratamiento y evitar nuevas recaídas.

Justin Bieber es golpeado y en redes filtran imágenes de la agresión que presenció su esposa

El cantante Justin Bieber volvió a ser tendencia luego de que se filtrara un video en el que es agredido físicamente.

Compañeros del medio artístico, entre ellos su inseparable amiga Montserrat Oliver, han manifestado públicamente su respaldo, enviándole mensajes de cariño y fortaleza. En redes sociales, los seguidores de Yolanda han impulsado muestras de solidaridad, destacando su valentía y trayectoria dentro de la televisión mexicana.

En Portada

Denuncian litigio malicioso para mantener presos a líderes indígenast
Nacionales

Denuncian "litigio malicioso" para mantener presos a líderes indígenas

02:18 PM, Dic 18
Aurora lanza comentario en contra de Óscar Santis t
Deportes

Aurora lanza comentario en contra de Óscar Santis

12:15 PM, Dic 18
Disminuyen los precios de combustibles y gas propanot
Nacionales

Disminuyen los precios de combustibles y gas propano

11:12 AM, Dic 18
El cometa 3I/ATLAS alcanza su punto más cercano a la Tierra: ¿Cómo verlo?t
Internacionales

El cometa 3I/ATLAS alcanza su punto más cercano a la Tierra: ¿Cómo verlo?

01:01 PM, Dic 18

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosFutbol GuatemaltecoDonald Trumpredes sociales#liganacionalEE.UU.PNCReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos