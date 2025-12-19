Famosa actriz muere quemada: Impactantes imágenes del rescate

La actriz Neveen Mandour murió de manera trágica luego de que un incendio se registrara en su casa ubicada en el barrio histórico de Babademirtas, en la provincia de Edirne, Turquía.
Nevine fue hallada sin vida por los equipos de emergencia una vez que las llamas fueron controladas, y los primeros reportes indicaron que falleció a causa de graves quemaduras y la inhalación de monóxido de carbono, lo que le impidió ponerse a salvo.
El suceso, que conmocionó a la opinión pública, se vio agravado por la presunta tardanza de los servicios de emergencia, lo que habría impedido a la estrella escapar de las llamas que consumieron su hogar.
Los hechos ocurrieron en las primeras horas de la mañana, alrededor de las 7:00 horas, cuando un voraz incendio se desató en la residencia de Neveen Mandour.
Según reportes preliminares y testimonios de vecinos, la actriz se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad, ya que había sido sometida a una cirugía diez días antes del incidente.
Esta intervención quirúrgica limitaba significativamente su movilidad, dificultando su capacidad para reaccionar rápidamente y buscar una salida segura ante la emergencia.
Vecinos, consternados por la escena, relataron que realizaron múltiples llamadas a los bomberos, alertando sobre la gravedad de la situación. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos desesperados, la ayuda no llegó a tiempo.
Las llamas se propagaron con una velocidad alarmante por el inmueble, envolviendo el departamento y atrapando a Neveen Mandour en su interior.
El fuego no solo cobró la vida de la actriz, sino que también causó daños considerables en el edificio.
Investigación en curso
A pocas horas de la tragedia, diversos medios de comunicación internacionales comenzaron a difundir videos impactantes que documentan tanto el incendio en su fase más crítica como las labores posteriores al mismo.
Estas imágenes muestran la magnitud del siniestro, revelando el estado devastado en que quedó el edificio de la actriz tras el incidente.
Uno de los momentos más desgarradores captados en video es el instante en que varios hombres retiran el cuerpo de Neveen Mandour del inmueble, transportándolo en un ataúd metálico, un testimonio visual de la cruda realidad del suceso que ha circulado ampliamente en redes sociales.
Hasta el momento, la causa exacta que originó el incendio permanece bajo una intensa investigación. Las autoridades han iniciado las pesquisas correspondientes para determinar qué provocó el fuego en el departamento de la actriz, buscando esclarecer si hubo alguna falla eléctrica, un accidente doméstico, un cortocircuito o cualquier otra circunstancia que desencadenara la tragedia.
Sus restos, según se ha informado, fueron trasladados a El Cairo, su ciudad natal, donde se realizará una velación en una mezquita.