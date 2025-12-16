Incendio en taller de Mixco deja vehículos dañados y pérdidas por Q350 mil

Un incendio se registró en horas de la noche del pasado lunes, 15 de diciembre, en un inmueble ubicado en la 10ª calle "D", 10-40, de la colonia La Brigada, zona 7 del municipio de Mixco, Guatemala.
De acuerdo con la información compartida por los cuerpos de socorro, por causas no establecidas se prendió en llamas este lugar en el que funciona un taller mecánico y permanecían varios vehículos estacionados.
Las unidades de emergencia, contra incendios y de abastecimiento de los Bomberos Municipales y Bomberos Voluntarios se trasladaron al referido punto con el objetivo de sofocar el fuego, que cada vez se extendía más.
Los técnicos en urgencias médicas empezaron a atacar el incendio desde diferentes puntos y finalmente pudieron controlarlo. Después, colaboraron en el proceso de descombramiento y verificación del área para confirmar que no existieran puntos de reignición.
Miles de quetzales en pérdidas
Hans Lemus, vocero de los Bomberos Voluntarios, conformó que este incidente no dejó personas heridas, únicamente daños materiales. En total, seis vehículos fueron consumidos por las llamas.
"Se controló el incendio y así se pudo evitar que alcanzara a 10 vehículos más y a una pila de repuestos que se encontraban dentro del taller, también que se propagara a áreas aledañas", indicó.
El portavoz compartió que el dueño del negocio, quien se identificó como Mario Chile, de 34 años, calculó que las perdidas ascienden a unos 350 mil quetzales.