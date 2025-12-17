 Dorismar muestra su rostro tras fallida cirugía estética
Farándula

Dorismar revela su rostro desfigurado tras mala cirugía estética

La actriz y modelo de OnlyFans quedó irreconocible y asegura que se siente "mutilada" pues su experiencia resultó un martirio.

Dorismar
Dorismar / FOTO:

Dorismar enfrenta consecuencias graves en el rostro tras someterse a una cirugía estética que terminó en mala praxis.

La famosa modelo argentina recientemente compartió con sus seguidores la difícil situación que vive desde que se sometió a un procedimiento estético que salió mal.

El caso de Dorismar ha generado amplio impacto en redes sociales y medios de espectáculos, luego de que la propia actriz expusiera cómo un procedimiento aparentemente menor se complicó hasta transformarse en una pesadilla.

De acuerdo a información revelada por una fuente cercana, Dorismar acudió en 2023 a una clínica para realizarse ajustes menores en su nariz, ya que era imagen del establecimiento.

Foto embed
Dorismar dos -

Sin embargo, el procedimiento inicial terminó en complicaciones severas, lo que llevó al equipo médico a intentar corregir el error mediante la colocación de un implante de relleno artificial. 

El implante no solo fue rechazado por el cuerpo de Dorismar, sino que agravó los daños en su rostro.

Durante la intervención también le extrajeron cartílago de una oreja para intentar reconstruir la zona afectada en su nariz. La situación, lejos de mejorar, provocó que la actriz enfrentara la desfiguración de su tabique nasal y una cicatriz visible, además de dificultades para respirar.

Foto embed
Dorismar cirugía - Instagram

El drama de la modelo se hizo público cuando compartió pruebas y fotografías de las secuelas que sufrió tras ser intervenida por el doctor José Achar. 

La publicación fue acompañada por imágenes difundidas en revistas y redes, donde se muestra el estado en que quedó tras salir del quirófano.

Foto embed
Dorismar cirugía - Instagram

Nueva cirugía reconstructiva

Ante la gravedad de su estado, Dorismar decidió viajar a Colombia para buscar una solución definitiva. Actualmente, se encuentra en Bogotá, donde se somete a una nueva cirugía reconstructiva.

La propia actriz compartió detalles de su proceso a través de sus redes sociales, manteniendo una actitud optimista a pesar de las adversidades.

"Hola chicos, aquí les estoy dando seguimiento de mi operación; para los que no saben, después de haber atravesado una mala praxis viajé y me encuentro hoy en Colombia, Bogotá, me vine a operar", expresó Dorismar en un mensaje dirigido a sus seguidores. 

La modelo manifestó su esperanza de obtener buenos resultados de esta intervención, la cual busca restaurar la estructura y funcionalidad de su nariz y respirar mejor.

Con una actitud resiliente, Dorismar aseguró: "Estoy teniendo muy buenos resultados, algo vi por ahí ya y me encuentro muy feliz. Les voy a seguir contando y, como me ven, estoy en rehabilitación, primeros días; mañana voy a estar mucho mejor". 

Foto embed
dorismar - Instagram

