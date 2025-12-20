 Ca7riel y Paco Amoroso anuncian pausa tras un año de éxito
Farándula

Ca7riel y Paco Amoroso anuncian pausa tras un año de éxito

El anuncio sorprendió a sus seguidores, especialmente porque llega tras uno de los años más exitosos del dúo.

Compartir:
CA7RIEL , Redes sociales.
CA7RIEL / FOTO: Redes sociales.

Luego de un 2025 marcado por reconocimientos internacionales y una agenda cargada, Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron una pausa temporal en su carrera artística. El dúo argentino comunicó la decisión a través de un mensaje publicado en Instagram, donde se dirigieron a sus más de 1.1 millones de seguidores con un tono de disculpa y reflexión.

Les escribimos con el corazón en la mano para pedirles perdón", comienza el comunicado, en el que ambos artistas reconocen que el crecimiento acelerado de su popularidad los llevó a tomar "decisiones erróneas y apresuradas". Según explicaron, la exposición mediática, la presión constante y el éxito repentino generaron un desgaste que no supieron manejar en su momento.

La pausa implica la postergación indefinida de su nuevo disco Top of the Hills, así como de la gira que lo acompañaría. "Nació en un momento de demasiada velocidad. Hoy decidimos frenar", señalaron, subrayando la necesidad de "descansar y sanar" antes de retomar sus proyectos. Aun así, dejaron abierta la posibilidad de un regreso cuando se sientan preparados, sin adelantar fechas.

El anuncio sorprendió a sus seguidores

El anuncio sorprendió a sus seguidores, especialmente porque llega tras uno de los años más exitosos del dúo. En 2025, Ca7riel y Paco Amoroso ganaron cinco Latin Grammy y se presentaron en Coachella, uno de los festivales más importantes del mundo. Además, lograron una de las sesiones Tiny Desk más vistas a nivel global, consolidando su impacto internacional.

Formados oficialmente como dúo en 2018, Ca7riel y Paco Amoroso construyeron una propuesta que mezcla rap, funk, rock y electrónica, apoyada en una amistad forjada desde su adolescencia en Buenos Aires. La pausa, aseguran, no es un final, sino un alto necesario para replantear el rumbo. "Esperamos volver cuando estemos listos", concluye el mensaje.

En Portada

Frustran atentados en Escuintla con captura de siete hombrest
Nacionales

Frustran atentados en Escuintla con captura de siete hombres

09:30 AM, Dic 20
Estados Unidos intercepta otro buque cerca de Venezuela, según mediost
Internacionales

Estados Unidos intercepta otro buque cerca de Venezuela, según medios

12:26 PM, Dic 20
Nathaniel Mendez-Laing confirma que su cirugía fue un éxitot
Deportes

Nathaniel Mendez-Laing confirma que su cirugía fue un éxito

08:49 AM, Dic 20
Vehículos del transporte pesado complican varias rutast
Nacionales

Vehículos del transporte pesado complican varias rutas

11:10 AM, Dic 20

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoMundial 2026Liga NacionalDonald Trumpredes socialesEE.UU.Real Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos