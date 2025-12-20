Ca7riel y Paco Amoroso anuncian pausa tras un año de éxito

Luego de un 2025 marcado por reconocimientos internacionales y una agenda cargada, Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron una pausa temporal en su carrera artística. El dúo argentino comunicó la decisión a través de un mensaje publicado en Instagram, donde se dirigieron a sus más de 1.1 millones de seguidores con un tono de disculpa y reflexión.
Les escribimos con el corazón en la mano para pedirles perdón", comienza el comunicado, en el que ambos artistas reconocen que el crecimiento acelerado de su popularidad los llevó a tomar "decisiones erróneas y apresuradas". Según explicaron, la exposición mediática, la presión constante y el éxito repentino generaron un desgaste que no supieron manejar en su momento.
La pausa implica la postergación indefinida de su nuevo disco Top of the Hills, así como de la gira que lo acompañaría. "Nació en un momento de demasiada velocidad. Hoy decidimos frenar", señalaron, subrayando la necesidad de "descansar y sanar" antes de retomar sus proyectos. Aun así, dejaron abierta la posibilidad de un regreso cuando se sientan preparados, sin adelantar fechas.
El anuncio sorprendió a sus seguidores, especialmente porque llega tras uno de los años más exitosos del dúo. En 2025, Ca7riel y Paco Amoroso ganaron cinco Latin Grammy y se presentaron en Coachella, uno de los festivales más importantes del mundo. Además, lograron una de las sesiones Tiny Desk más vistas a nivel global, consolidando su impacto internacional.
Formados oficialmente como dúo en 2018, Ca7riel y Paco Amoroso construyeron una propuesta que mezcla rap, funk, rock y electrónica, apoyada en una amistad forjada desde su adolescencia en Buenos Aires. La pausa, aseguran, no es un final, sino un alto necesario para replantear el rumbo. "Esperamos volver cuando estemos listos", concluye el mensaje.