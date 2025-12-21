Películas para Detestar la Navidad: Alternativas Originales

No todo el mundo vibra con villancicos, luces y finales felices en Navidad. Para quienes prefieren historias más oscuras, irónicas o simplemente alejadas del espíritu navideño tradicional, el cine también tiene opciones ideales para esta época del año.
Estas películas se desarrollan durante Navidad o la utilizan como telón de fondo, pero rompen por completo con la idea de celebración, ternura y magia.
- La típica Navidad (Netflix)
Esta película noruega explora con humor ácido las tensiones familiares que suelen surgir en las fiestas. Los protagonistas visitan a su familia en Navidad y lo que debía ser una celebración tranquila se transforma en una serie de discusiones, malentendidos y momentos incómodos.
- Reviviendo la Navidad (Netflix)
Una comedia amarga y burlona que mezcla elementos de Groundhog Day con la clásica historia de Scrooge. El protagonista, un hombre egoísta y gruñón que odia la Navidad, recibe una maldición que lo obliga a vivir repetidamente el 25 de diciembre hasta que cambie su comportamiento.
- A mil kilómetros de la Navidad (Netflix)
En esta comedia, un hombre que desprecia las festividades se ve forzado a pasar Navidad en un pueblo lleno de tradición y espíritu festivo. Aunque inicialmente desprecia la Navidad, la amabilidad y entusiasmo de los lugareños lo llevan a replantear su visión sobre la época.
Películas no aptas para Navidad
- El extraño mundo de Jack (Disney+)
Aunque visualmente está ligada a Halloween, la Navidad juega un papel central en esta historia oscura y peculiar. La película ofrece una mirada retorcida y melancólica de las fiestas, ideal para quienes se sienten fuera del molde navideño tradicional.
- Gremlins (HBO)
Una mezcla de comedia y terror con criaturas caóticas que arruinan la Navidad de un pueblo. Esta película es ideal para los que quieren ver cómo lo festivo puede convertirse en algo impredecible, divertido y subversivo, muy lejos de las historias sentimentales navideñas.
- Bad Santa (HBO)
Una comedia irreverente que destruye por completo la imagen del Santa bondadoso. Con humor ácido y situaciones políticamente incorrectas, es perfecta para quienes prefieren reírse de la Navidad en lugar de celebrarla.