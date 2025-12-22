Barry Manilow lucha contra el cáncer: Anuncio emocionante

Barry Manilow, una de las voces más icónicas del pop estadounidense, anunciara públicamente que padece cáncer de pulmón.
El artista, de 82 años, compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde explicó que el hallazgo fue temprano y que será sometido a una cirugía para extirpar un nódulo canceroso localizado en su pulmón izquierdo.
"Es pura suerte (y un gran médico) que se haya encontrado tan temprano. Esa es la buena noticia", escribió Manilow en un mensaje publicado en Instagram, en el que tranquilizó a sus seguidores al asegurar que no necesitará quimioterapia ni radioterapia como parte de su tratamiento.
Un diagnóstico inesperado tras semanas de bronquitis
El cantante explicó que el diagnóstico se produjo luego de atravesar seis semanas de bronquitis, seguidas de una recaída que se extendió por otras cinco semanas. Ante la persistencia de los síntomas, su médico decidió realizar una resonancia magnética para descartar complicaciones mayores. Fue entonces cuando se detectó el nódulo.
"El MRI descubrió una mancha cancerosa en mi pulmón izquierdo que debe ser removida", detalló el intérprete de Mandy y Copacabana.
Según indicó, los médicos no creen que el cáncer se haya extendido, aunque continúan realizando estudios complementarios para confirmarlo antes de la intervención quirúrgica.
Fiel a su estilo cercano y optimista, Manilow incluso apeló al humor para describir el proceso: "No quimio. No radiación. Solo sopa de pollo y repeticiones de I Love Lucy".
Pausa breve y regreso a los escenarios
El diagnóstico llega en un momento en el que Manilow tenía previsto iniciar una gira por Estados Unidos en enero de 2026, con fechas programadas en ciudades como Orlando, Tampa, Charleston, Greensboro y Columbus.
No obstante, el propio artista confirmó que hará una pausa temporal para someterse a la cirugía una vez concluyan sus conciertos navideños.
Aun así, dejó claro que su intención es volver a los escenarios en febrero, demostrando una actitud combativa y esperanzadora frente a la enfermedad. "La música sigue siendo mi mayor motivación", ha reiterado en distintas ocasiones.
Una vida marcada por la música... y por la resiliencia
A lo largo de los años, Barry Manilow ha enfrentado diversos problemas de salud, entre ellos infecciones bronquiales recurrentes, cáncer de garganta, complicaciones cardíacas y problemas de cadera.
Además, el propio artista ha reconocido haber sido fumador durante tres décadas, un hábito que comenzó cuando tenía apenas nueve años. Aunque dejó el cigarrillo hace entre 15 y 20 años, en algún momento recurrió al vapeo como alternativa.
El apoyo de su entorno cercano ha sido clave en este nuevo desafío. Manilow está casado desde 2014 con su pareja de toda la vida, Garry Kief, con quien ha mantenido una relación discreta, pero sólida, lejos del foco mediático.
¿Quién es Barry Manilow?
Barry Manilow es uno de los artistas más influyentes y exitosos de la música popular estadounidense. Nacido en Brooklyn, Nueva York, construyó una carrera legendaria desde la década de 1970, con baladas y éxitos que marcaron a varias generaciones. Canciones como "Copacabana", "Mandy", "Can’t Smile Without You" y "Looks Like We Made It" se convirtieron en clásicos atemporales.
A lo largo de su trayectoria ha vendido millones de discos en todo el mundo, ha ganado premios Grammy, Emmy y Tony, y ha sido reconocido por su impacto duradero en la industria musical.
Su estilo melódico, su capacidad como compositor y su conexión con el público lo han consolidado como una figura imprescindible del pop adulto contemporáneo.
