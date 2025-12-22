Películas Estreno Cine 25 de Diciembre 2025

La cartelera cinematográfica se renueva este 25 de diciembre con una selección de películas pensadas para todos los gustos. Esta semana, las salas reciben propuestas que prometen convertirse en el plan ideal para cerrar el año disfrutando del cine en pantalla grande.
Entre los lanzamientos más esperados destacan Anaconda 5, Bob Esponja: En busca de los Pantalones Cuadrado y Valor sentimental, tres producciones que apuestan por géneros muy distintos, pero con un mismo objetivo: conectar con el público.
Anaconda 5 marca el regreso de una de las franquicias de terror y suspenso más recordadas del cine. En esta nueva entrega, un grupo de científicos y exploradores se interna en una región remota de la selva con el objetivo de estudiar una especie nunca antes documentada.
Sin embargo, la expedición pronto se transforma en una lucha por la supervivencia cuando descubren que una anaconda gigantesca, más inteligente y letal que nunca, domina el territorio. Con escenas de alto impacto y tensión constante, la película apuesta por el suspenso clásico mezclado con acción moderna, ideal para quienes disfrutan del terror y la adrenalina.
Más películas
Para el público familiar llega Bob Esponja: En busca de los Pantalones Cuadrado, una nueva aventura del carismático personaje amarillo que ha conquistado generaciones. En esta historia, Bob Esponja se enfrenta a un misterioso problema cuando su icónico atuendo desaparece inesperadamente.
Junto a Patricio y el resto de sus amigos de Fondo de Bikini, inicia una divertida travesía llena de humor, situaciones absurdas y mensajes sobre la identidad y la amistad. La película mantiene el estilo colorido y el humor característico de la serie, convirtiéndose en una opción ideal para disfrutar con niños durante las fiestas.
El estreno más emotivo de la semana es Valor sentimental, un drama que profundiza en los vínculos familiares y los recuerdos que marcan la vida. La historia sigue a una mujer que regresa a su ciudad natal tras la muerte de un ser querido, enfrentándose a objetos, cartas y espacios cargados de significado emocional.
A través de encuentros inesperados y conversaciones pendientes, la protagonista redescubre el verdadero valor de los recuerdos y las relaciones humanas.