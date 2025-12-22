 Bad Bunny y J Balvin: Razones de su Pelea y Controversia
¿Por qué se pelearon Bad Bunny y J Balvin?

Durante años, los seguidores del reguetón se preguntaron qué había ocurrido entre Bad Bunny y J Balvin.

Bad Bunny, Bad Bunny
Bad Bunny / FOTO: Bad Bunny

Bad Bunny y J Balvin son dos de las figuras más influyentes de la música urbana a nivel mundial.  Sin embargo, durante varios años, los seguidores del reguetón notaron un evidente distanciamiento entre ambos artistas.

Lo anterior dio pie a rumores de una supuesta pelea que nunca fue aclarada públicamente, hasta ahora. La relación entre Bad Bunny y J Balvin alcanzó su punto más alto en 2019 con el lanzamiento del álbum colaborativo Oasis, un proyecto que marcó un antes y un después en el género urbano.

@estilodf

J Balvin y Bad Bunny cantando juntos, abrazados, en su último concierto en México. CC: @kevinlopezmejia en X #jbalvin #badbunnypr #badbunny #balvin #mexico

♬ sonido original - EstiloDF

El disco fue un éxito rotundo y consolidó a ambos famosos como referentes de la música latina.  No obstante, tras ese logro, la dupla dejó de colaborar y de mostrarse junta en eventos públicos, lo que encendió las especulaciones.

El distanciamiento comenzó a tomar fuerza en 2023, cuando Bad Bunny lanzó el álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana.  En una de sus canciones, el cantante puertorriqueño incluyó una línea que muchos interpretaron como una indirecta hacia J Balvin, aludiendo a diferencias en la forma de manejar relaciones dentro de la industria musical.

Más de la enemistad de J Balvin y Bad Bunny

Aunque no mencionó nombres directamente, la frase fue suficiente para que los fans asumieran que existía una ruptura personal o profesional. A partir de ese momento, se habló de distintas razones detrás del alejamiento entre los artistas.

Entre ellas, diferencias creativas, visiones opuestas sobre la industria y momentos personales distintos.  Mientras Bad Bunny apostó por una propuesta más experimental y crítica, J Balvin continuó enfocado en colaboraciones globales y un sonido más comercial.

Ninguno confirmó una pelea directa, pero el silencio entre ambos reforzó la narrativa de conflicto. La historia dio un giro inesperado en diciembre de 2025, cuando J Balvin apareció sorpresivamente en uno de los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México.

Ambos artistas compartieron el escenario, interpretaron canciones de Oasis y protagonizaron un momento que fue interpretado como una reconciliación pública.

