 Denis González desata polémica con sexy lencería
Farándula

En medio de la polémica, Denis González se deja ver en sexy y provocativa lencería

La polémica no logró opacar su presencia. Denis González encendió las redes sociales tras dejarse ver en un atrevido video luciendo lencería.

Compartir:
Denis González, Instagram
Denis González / FOTO: Instagram

Tremendo revuelo se armó en redes luego de que Denis González decidiera responder, a su manera, a una polémica que la tuvo en el centro de la conversación digital.  La artista compartió un video que rápidamente se volvió viral, provocando una ola de comentarios y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

El clip, publicado en sus plataformas sociales, fue interpretado por muchos como una respuesta directa y sin filtros a los señalamientos que circularon en días recientes.  Lejos de optar por el silencio, Denis eligió mostrarse firme, segura y auténtica, una postura que fue celebrada por gran parte de su comunidad virtual.

Sin embargo, un día antes de que estallara la polémica, la también cantante ya había acaparado miradas al compartir un video en el que aparece luciendo una sexy y provocativa lencería en tono verde.  El conjunto resaltó su figura y desató la locura entre sus fanáticos, quienes inundaron la publicación con halagos, emojis y mensajes destacando lo bien que luce y su seguridad frente a la cámara.

Este contenido no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en tema de conversación, sumándose al contexto que hoy mantiene a Denis González entre las figuras más comentadas del momento.  Para muchos, la publicación fue una muestra de empoderamiento y amor propio; para otros, simplemente una expresión más de su estilo directo y sin miedo a la opinión ajena.

Más de Denis González

Actualmente, Denis González supera los 200 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde comparte momentos de su día a día, proyectos musicales, sesiones fotográficas y reflexiones personales.  Su presencia constante y cercana ha sido clave para construir una comunidad sólida que la acompaña tanto en los momentos de éxito como en los episodios más controversiales.

Las cosas más raras que pasaron en 2025 y nos dejaron con cara de “¿qué acabo de ver?”

El 2025 acumuló episodios tan extraños que, por momentos, nos hizo cuestionar si lo que vivíamos era realmente normal.

Además de su faceta como influencer y creadora de contenido, la artista forma parte del dúo La Saga, proyecto con el que continúa explorando su carrera musical y conectando con nuevos públicos.

En Portada

INACIF identifica a una víctima encontrada en zona 25t
Nacionales

INACIF identifica a una víctima encontrada en zona 25

10:34 AM, Dic 23
Real Madrid y Lyon llegan a un acuerdo por la cesión de Endrickt
Deportes

Real Madrid y Lyon llegan a un acuerdo por la cesión de Endrick

10:47 AM, Dic 23
Consulado da recomendaciones por posibles redadas en EE. UU.t
Nacionales

Consulado da recomendaciones por posibles redadas en EE. UU.

09:05 AM, Dic 23
Stranger Things: revelan duración de los capítulos finales y horario de estreno para Guatemalat
Farándula

Stranger Things: revelan duración de los capítulos finales y horario de estreno para Guatemala

08:33 AM, Dic 23

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosLiga NacionalMundial 2026redes socialesDonald TrumpEE.UU.Noticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos