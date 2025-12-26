Tylor Chase: Escapa tras causar destrozos en hotel

El caso de Tyler Chase, actor recordado por su participación en la serie Manual de supervivencia escolar de Ned de Nickelodeon, ha generado preocupación y debate en la industria del entretenimiento luego de que se confirmara que destruyó la habitación de hotel que le habían pagado y regresó a vivir en condición de calle.
El hecho ocurrió apenas horas después de que su excompañero de elenco, Daniel Curtis Lee, intentara ayudarlo a salir de una situación crítica que se volvió viral en redes sociales.
Todo comenzó el pasado 23 de diciembre, cuando se difundió un video en el que se veía a Chase en las calles, visiblemente deteriorado y según múltiples comentarios, presuntamente afectado por el consumo de sustancias. Las imágenes causaron conmoción entre fanáticos de la serie y colegas del actor, quienes expresaron su preocupación por su estado físico y emocional.
Ante la situación, Daniel Curtis Lee, conocido por interpretar a Cookie en la misma producción, decidió intervenir. A través de sus redes sociales, el actor compartió que localizó a Tyler, lo llevó a comer, lo subió a su vehículo y le pagó una habitación de hotel con la intención de ofrecerle un espacio seguro durante las fiestas de fin de año.
El gesto fue ampliamente aplaudido por seguidores, quienes vieron en esta acción un intento genuino de rescatar a su excompañero de una situación extrema.
Sin embargo, la ayuda no tuvo el desenlace esperado. Horas después de haberlo dejado instalado en el hotel, Lee recibió una llamada de la administración del lugar con una noticia devastadora. Según relató el propio actor, Tyler Chase destrozó la habitación y se escapó sin dejar rastro.
"Conseguimos refugio para Tyler. Todos están felices. Tyler está feliz. No es así, chicos. Lo llevamos al hotel y esa misma noche recibo una llamada de la administración. Están molestos. La puerta quedó abierta. ¿Por qué hay un microondas en la tina? El refrigerador está volteado. Me siento devastado", expresó Daniel Curtis Lee en un video, visiblemente afectado por lo ocurrido.
Las imágenes y declaraciones confirmaron que Chase no logró pasar la noche del 24 de diciembre bajo resguardo y que regresó nuevamente a las calles, pese al esfuerzo de su colega y de otras personas que intentaron brindarle apoyo.
Lee también explicó que, como parte de la ayuda inmediata, el actor cuenta con acceso a pizzas gratuitas hasta el 31 de diciembre en un local de la ciudad, aunque advirtió que este beneficio no continuará en 2026.
Posteriormente, Daniel Curtis Lee amplió el contexto de la situación y explicó que la familia de Tyler Chase ha intentado ayudarlo en el pasado, incluso buscando internarlo en un centro hospitalario. No obstante, señaló que las autoridades médicas lo dejaron en libertad, ya que, según la ley, una persona no puede ser retenida ni obligada a recibir tratamiento si no lo hace de manera voluntaria.
El caso de Tyler Chase ha reabierto el debate sobre la salud mental, las adicciones y la falta de redes de apoyo sostenidas para actores infantiles y juveniles que, tras el éxito temprano, enfrentan dificultades en la adultez. Aunque el gesto de Daniel Curtis Lee fue reconocido como un acto de solidaridad, los hechos evidencian que la situación del actor es compleja y requiere una intervención más profunda y especializada.
Nueva actualización
A través de sus redes sociales, Daniel Curtis Lee compartió que lograron localizar nuevamente a Tyler Chase y le platicó de la ayuda que necesita.
Sin embargo, el ex actor debe asistir a tratamiento de manera voluntaria por lo que se espera que tomé la ayuda que le está brindando su ex compañero.
