La Tristeza de The Cure: La Pérdida de Perry Bamonte

El mundo del rock alternativo se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure, a los 65 años de edad.
La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado oficial publicado por la emblemática banda británica, encabezada por Robert Smith, generando una oleada de reacciones entre fans y músicos alrededor del mundo.
En el mensaje, The Cure expresó su profundo dolor por la pérdida de uno de sus integrantes más queridos e influyentes.
"Con profunda tristeza confirmamos la muerte de nuestro querido amigo y compañero Perry Bamonte. Silencioso, intenso, intuitivo, constante e inmensamente creativo, ‘Teddy’ tenía un buen corazón y fue parte vital de la historia de The Cure", señala el texto difundido en su sitio oficial.
Aunque en un primer momento no se ofrecieron mayores detalles, la banda explicó que el músico falleció tras una breve enfermedad que enfrentó en su casa durante el periodo navideño.
Bamonte había presentado complicaciones de salud en meses recientes, situación que lo llevó a cancelar parte de una gira por Europa, lo que ya había despertado preocupación entre sus seguidores más cercanos. No se detalló qué enfermedad padecía.
A pesar de su estado de salud, Perry Bamonte alcanzó a aparecer en el proyecto cinematográfico "The Song of a Lost World", estrenado el pasado 11 de diciembre, donde se muestra a The Cure interpretando su álbum "The Cure" de principio a fin en el histórico recinto Troxy de Londres.
Su participación en este filme terminó convirtiéndose, sin saberlo, en una de sus últimas apariciones públicas junto a la banda.
¿Quién era Perry Bamonte?
Perry Archangelo Bamonte nació en Londres el 3 de septiembre de 1960 y era de ascendencia anglo-italiana.
Su vínculo con The Cure comenzó en 1984, inicialmente fuera del escenario, cuando se integró al equipo de la banda gracias a su hermano Daryl, quien fungía como mánager del grupo. Con el paso del tiempo, Bamonte se convirtió en técnico de guitarras y asistente personal de Robert Smith, ganándose la confianza del líder del grupo por su profesionalismo y sensibilidad musical.
En 1990, tras la salida del tecladista Roger O’Donnell, Bamonte se incorporó oficialmente a The Cure como miembro de la alineación, iniciando una etapa clave en la historia de la banda.
Durante 14 años formó parte del quinteto, participando en más de 400 conciertos alrededor del mundo y contribuyendo a la creación de álbumes fundamentales como "Wish", "Wild Mood Swings", "Bloodflowers" y el disco homónimo "The Cure".
Su trabajo fue especialmente recordado en "Wish", el álbum de mayor éxito comercial del grupo, donde tocó el bajo de seis cuerdas y los teclados en canciones icónicas como "Friday, I’m in Love" y "A Letter to Elise", temas que consolidaron a The Cure como una de las bandas más influyentes del rock alternativo de los años noventa.
Bamonte dejó la agrupación en 2005, pero su historia con The Cure no terminó ahí. En 2022 regresó a la banda para la gira mundial "Shows of a Lost World", que inició en Letonia y concluyó en octubre de 2023, marcando un emotivo reencuentro con el público y con sus compañeros. Incluso, el músico tenía previsto participar en varios conciertos internacionales programados para 2026.
La muerte de Perry Bamonte representa una pérdida significativa para The Cure y para la música contemporánea. Su estilo sobrio, su compromiso artístico y su aporte creativo dejaron una huella imborrable en la identidad sonora de la banda.
