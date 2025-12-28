 Rapero causa furia por maltrato animal en concierto
Farándula

¡Indignante! Rapero desata críticas por polémico acto con un animal en pleno concierto

El rapero nigeriano Highstar Lavista desató críticas tras su última presentación. Esto es lo que sucedió.

Highstar Lavista rapero, Redes sociales
Highstar Lavista rapero / FOTO: Redes sociales

Un video grabado por asistentes a un concierto en Nigeria ha desatado una ola de indignación en redes sociales y entre organizaciones defensoras de los animales. El protagonista de la polémica es el rapero nigeriano Highstar Lavista, quien fue acusado de presunto maltrato animal luego de aparecer sobre el escenario arrastrando a un cabrito durante una presentación en vivo.

El hecho ocurrió durante un concierto en el que Highstar Lavista participaba como telonero del reconocido músico Phyno Fino. Mientras interpretaba su música frente a cientos de personas, el rapero subió al escenario con el animal sujeto con una correa, arrastrándolo de un lado a otro como parte de su puesta en escena. 

El momento fue registrado por varios asistentes, quienes compartieron los videos en plataformas como X, Instagram y TikTok.

En cuestión de horas, las publicaciones acumularon miles de visualizaciones y comentarios, la mayoría condenando el acto y calificándolo como un claro ejemplo de crueldad animal. Para muchos usuarios, el uso de un animal vivo como elemento de espectáculo cruzó un límite ético difícil de justificar.

Reacciones y condena en redes sociales

Las críticas no se hicieron esperar. Usuarios expresaron su enojo y decepción, señalando que el acto no podía considerarse arte ni provocación creativa, sino una forma de abuso.

Organizaciones defensoras de los derechos de los animales también se sumaron al repudio, exigiendo explicaciones y pidiendo que se investigue lo ocurrido.

Algunos comentarios en redes sociales calificaron la acción como "innecesaria y cruel", mientras que otros cuestionaron la responsabilidad de los organizadores del evento por permitir que el animal fuera expuesto a una situación de estrés frente a una multitud y música a alto volumen.

@catholic.viral747

Ogbe gospel song 🐐🙏💨 #fyp #trendingvideo #roadblock #viral #goviral @Highstarlavista

♬ original sound - Catholic viral747

La presión pública creció rápidamente, colocando a Highstar Lavista en el centro de la controversia.

¿Quién es Highstar Lavista?

Highstar Lavista es un rapero emergente dentro de la escena musical nigeriana, conocido por su estilo provocador y por buscar llamar la atención con presentaciones poco convencionales. Aunque ha logrado ganar notoriedad en el circuito local, hasta ahora su carrera no había estado marcada por polémicas de esta magnitud.

Su participación como telonero de Phyno Fino representaba una oportunidad importante para ampliar su alcance y consolidar su nombre en la industria. 

El pronunciamiento del rapero

Ante la avalancha de críticas, Highstar Lavista decidió pronunciarse en sus redes sociales. A través de varios videos publicados en Instagram, el rapero mostró al cabrito dentro de su casa, aparentemente en buen estado de salud, mientras lo alimentaba y acariciaba.

En una breve publicación, el artista escribió un mensaje que generó reacciones divididas: "Saludos de temporada navideña, amor y respeto por la vida. Gracias por su preocupación".

El caso ha reavivado el debate sobre el uso de animales vivos en espectáculos musicales y artísticos. Especialistas en bienestar animal advierten que incluso cuando no hay lesiones visibles, la exposición a luces intensas, ruido extremo y manipulación física puede causar estrés severo en los animales.

Por el momento, las autoridades no han confirmado si se abrirá una investigación formal. 

