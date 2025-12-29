2026: Noches de Luna en el Zoológico La Aurora

El 2026 arrancará de una forma diferente y muy especial en la Ciudad de Guatemala con el regreso de las esperadas Noches de Luna en el Zoológico La Aurora, una actividad que ya se ha convertido en tradición para muchas familias guatemaltecas.
El recinto anunció oficialmente que el primer evento del año se realizará el 1 de enero, ofreciendo una experiencia única para comenzar el nuevo ciclo rodeados de naturaleza, aprendizaje y convivencia.
Gracias a la excelente respuesta del público en ediciones anteriores, el Zoológico La Aurora decidió mantener esta propuesta nocturna que permite descubrir el parque desde otra perspectiva. Las Noches de Luna no solo ofrecen la oportunidad de observar a los animales en horarios poco habituales, sino que también invitan a reflexionar sobre la importancia de la conservación y el respeto por la vida silvestre.
¿Qué son las Noches de Luna en el Zoológico La Aurora?
Las Noches de Luna son recorridos nocturnos especiales que permiten a los visitantes explorar el zoológico bajo la luz de la luna. Esta experiencia es particularmente atractiva porque muchas de las especies que habitan el recinto son de hábitos nocturnos, por lo que se muestran más activas, curiosas y enérgicas durante estas horas.
Además del recorrido por las áreas de exhibición, el evento incluye estaciones educativas, stands interactivos y espacios donde grandes y pequeños pueden aprender de forma entretenida sobre los animales, su comportamiento y su importancia dentro del ecosistema.
Un inicio de año diferente y lleno de magia
Asistir a las Noches de Luna el 1 de enero de 2026 se presenta como una alternativa distinta para comenzar el año. Lejos del ruido habitual de las celebraciones, el zoológico ofrece un ambiente tranquilo, familiar y educativo, ideal para compartir con amigos o seres queridos después de la llegada del Año Nuevo.
El recorrido nocturno permite disfrutar de temperaturas más frescas, una atmósfera relajada y una conexión especial con la naturaleza, lo que convierte esta actividad en un plan perfecto para quienes buscan iniciar el año con nuevas experiencias y buenos recuerdos.
Fecha, horario y detalles del evento
Las Noches de Luna en el Zoológico La Aurora 2026 comenzarán el jueves 1 de enero a partir de las 18:00 horas. El acceso se mantendrá durante la noche, permitiendo a los visitantes recorrer el parque con calma y disfrutar de cada una de las actividades programadas.
El Zoológico La Aurora recomienda a todos los visitantes llevar una linterna forrada con papel celofán rojo. Esta medida es fundamental para no alterar a los animales ni afectar su comportamiento natural durante el recorrido nocturno.
Asimismo, se sugiere asistir con ropa cómoda, calzado adecuado para caminar y mantener siempre una actitud respetuosa hacia los animales y el personal del recinto. Es importante seguir las indicaciones del staff y evitar ruidos fuertes o el uso de luces blancas directas.
Precios de entrada
Las entradas para las Noches de Luna pueden adquirirse con anticipación a través de la página web oficial del Zoológico La Aurora o directamente en taquilla el día del evento. Los precios anunciados son los siguientes:
Adultos: Q55.00
Niños y adultos mayores: Q30.00
Parqueo: Q45.00
