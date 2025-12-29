 2026: Noches de Luna en el Zoológico La Aurora
Farándula

Inicia el 2026 con las Noches de Luna en Zoológico La Aurora

Arranca el 2026 con una experiencia diferente: el Zoológico La Aurora abrirá sus puertas de noche este 1 de enero para vivir las Noches de Luna.

Compartir:
Zoológico La Aurora - Noches de Luna, Redes sociales
Zoológico La Aurora - Noches de Luna / FOTO: Redes sociales

El 2026 arrancará de una forma diferente y muy especial en la Ciudad de Guatemala con el regreso de las esperadas Noches de Luna en el Zoológico La Aurora, una actividad que ya se ha convertido en tradición para muchas familias guatemaltecas.

El recinto anunció oficialmente que el primer evento del año se realizará el 1 de enero, ofreciendo una experiencia única para comenzar el nuevo ciclo rodeados de naturaleza, aprendizaje y convivencia.

Gracias a la excelente respuesta del público en ediciones anteriores, el Zoológico La Aurora decidió mantener esta propuesta nocturna que permite descubrir el parque desde otra perspectiva. Las Noches de Luna no solo ofrecen la oportunidad de observar a los animales en horarios poco habituales, sino que también invitan a reflexionar sobre la importancia de la conservación y el respeto por la vida silvestre.

¿Qué son las Noches de Luna en el Zoológico La Aurora?

Las Noches de Luna son recorridos nocturnos especiales que permiten a los visitantes explorar el zoológico bajo la luz de la luna. Esta experiencia es particularmente atractiva porque muchas de las especies que habitan el recinto son de hábitos nocturnos, por lo que se muestran más activas, curiosas y enérgicas durante estas horas.

Además del recorrido por las áreas de exhibición, el evento incluye estaciones educativas, stands interactivos y espacios donde grandes y pequeños pueden aprender de forma entretenida sobre los animales, su comportamiento y su importancia dentro del ecosistema.

Un inicio de año diferente y lleno de magia

Asistir a las Noches de Luna el 1 de enero de 2026 se presenta como una alternativa distinta para comenzar el año. Lejos del ruido habitual de las celebraciones, el zoológico ofrece un ambiente tranquilo, familiar y educativo, ideal para compartir con amigos o seres queridos después de la llegada del Año Nuevo.

El recorrido nocturno permite disfrutar de temperaturas más frescas, una atmósfera relajada y una conexión especial con la naturaleza, lo que convierte esta actividad en un plan perfecto para quienes buscan iniciar el año con nuevas experiencias y buenos recuerdos.

Fecha, horario y detalles del evento

Las Noches de Luna en el Zoológico La Aurora 2026 comenzarán el jueves 1 de enero a partir de las 18:00 horas. El acceso se mantendrá durante la noche, permitiendo a los visitantes recorrer el parque con calma y disfrutar de cada una de las actividades programadas.

El Zoológico La Aurora recomienda a todos los visitantes llevar una linterna forrada con papel celofán rojo. Esta medida es fundamental para no alterar a los animales ni afectar su comportamiento natural durante el recorrido nocturno.

Asimismo, se sugiere asistir con ropa cómoda, calzado adecuado para caminar y mantener siempre una actitud respetuosa hacia los animales y el personal del recinto. Es importante seguir las indicaciones del staff y evitar ruidos fuertes o el uso de luces blancas directas.

Precios de entrada

Las entradas para las Noches de Luna pueden adquirirse con anticipación a través de la página web oficial del Zoológico La Aurora o directamente en taquilla el día del evento. Los precios anunciados son los siguientes:

Adultos: Q55.00

Niños y adultos mayores: Q30.00

Parqueo: Q45.00

Mira también:

@emisorasunidas897

✨⚽ Los bicampeones de Antigua GFC celebran triunfo con su afición. . . #FutbolNacional #AntiguaGFC

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Incendio en mercado de Chiquimulilla destruye 22 locales t
Nacionales

Incendio en mercado de Chiquimulilla destruye 22 locales

07:29 AM, Dic 29
Joan Laporta imputado por una presunta estafa en 2016t
Deportes

Joan Laporta imputado por una presunta estafa en 2016

08:31 AM, Dic 29
Publican reglamento de la Ley de Competenciat
Nacionales

Publican reglamento de la Ley de Competencia

08:44 AM, Dic 29
Instalarán nuevos equipos de escaneo en Aeropuerto La Aurorat
Nacionales

Instalarán nuevos equipos de escaneo en Aeropuerto La Aurora

07:52 AM, Dic 29

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosPNCDonald TrumpMunicipalredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos