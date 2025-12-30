Hora del Episodio Final de Stranger Things 5 en Latinoamérica

El esperado final de "Stranger Things 5" está programado para el 31 de diciembre, generando una oleada de entusiasmo entre los fanáticos latinoamericanos, quienes siguieron atentamente cada detalle del desenlace.
El episodio final llega acompañado de un calendario especial de horarios para la región, permitiendo que los seguidores de la serie disfrutarán el cierre de la historia al mismo tiempo, sin importar su país.
Para asegurar que el desenlace se viviera como un evento colectivo, la producción adaptó la hora de lanzamiento según cada país latinoamericano. Estos fueron los horarios designados para el estreno del episodio final de Stranger Things:
- Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (hora de Brasilia): 22:00
- Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba: 21:00
- Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 20:00
- México (CDMX), Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica: 19:00
Estos ajustes permitieron que los fans de toda la región accedieran al episodio al mismo tiempo, celebrando juntos el fin de una saga que marcó una época en la pantalla chica.
Un final épico carga de emociones
El último adelanto compartido antes del estreno mostró un encuentro crucial entre Jim Hopper y Eleven, sumidos en el inquietante Upside Down. En una de las escenas más tensas, Hopper le pide a Eleven:
"Necesito que luches. Una última vez". La conversación subraya el peso emocional que recayó sobre el personaje de Millie Bobby Brown, quien enfrenta el desafío más grande de su vida.
El tráiler también revela la motivación de Eleven para pelear: "Tu infancia te fue arrebatada. Fuiste atacada y manipulada por personas terribles, pero nunca permitiste que eso te rompiera", le recuerda Hopper. "Lucha por los días que vienen después de esto. Lucha por un mundo más allá de Hawkins. Terminemos con esto, niña".
Con el lanzamiento del volumen final, "Stranger Things" promete resolver los misterios que envolvieron a Hawkins y los experimentos secretos.