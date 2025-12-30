Controversias de Miss Universe 2025: Lo que necesitas saber

La edición número 74 del certamen Miss Universe, celebrada en Bangkok, Tailandia, no solo coronó a la representante de México, Fátima Bosch, sino que también estuvo marcada por una serie de polémicas que han generado gran impacto a nivel internacional.
Las tensiones dentro del certamen pusieron en duda la organización, el trato hacia las concursantes y hasta la transparencia de los resultados.
Algunas de las polémicas y controversias fueron:
Miss Universe Chile y su polémico video
Antes de iniciar las competencias principales, Inna Moll, representante de Miss Universe Chile 2025, se vio envuelta en un video viral que mostraba imágenes controvertidas donde, según los usuarios en redes, hacía alusión al consumo de sustancias prohibidas. La concursante aclaró posteriormente que no había consumido nada inapropiado y lamentó que el material fuera malinterpretado.
Supuesta ofensa a Miss Universe México
Durante un evento previo al certamen, Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, confrontó públicamente a Fátima Bosch acusándola de no cumplir con ciertas actividades promocionales. En un video viral, Itsaragrisil supuestamente la llamó de manera despectiva, lo que provocó que Bosch se levantara y abandonara la sala, acompañada por varias concursantes en señal de protesta. La organización intervino y sancionó al directivo, quien ofreció disculpas públicas tras la presión internacional.
Denuncia de Nawat Itsaragrisil contra Fátima Bosch
El conflicto escaló cuando Nawat Itsaragrisil presentó una demanda por difamación contra Fátima Bosch en Tailandia. Según su versión, nunca la llamó de manera despectiva y afirmó que sus palabras fueron malinterpretadas, lo que generó un nuevo foco de atención mediática y polémica en torno al certamen.
Acusaciones de que la corona de la nueva Miss Universe fue comprada
El triunfo de Fátima Bosch también desató críticas y rumores en redes sociales. Un ex juez del certamen aseguró que la decisión de otorgarle la corona estaba influenciada por intereses internos de la organización, sugiriendo que la elección no fue completamente transparente. Aunque estas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente, generaron un debate intenso entre seguidores del concurso.
Problemas legales del dueño de Miss Universe
Más allá de los incidentes dentro del certamen, Raúl Rocha Cantú, presidente y copropietario mexicano de Miss Universe Organization, enfrenta una investigación criminal por presuntos vínculos con una red de tráfico de combustible, armas y drogas. Las autoridades emitieron una orden de captura en su contra y bloquearon sus cuentas bancarias. Ante esta situación, la organización decidió trasladar su sede de Ciudad de México a Nueva York, citando la incertidumbre legal como motivo principal.
Un certamen entre triunfos y controversias
A pesar de todas estas polémicas, Fátima Bosch logró coronarse Miss Universe 2025. Esta edición será recordada no solo por su victoria, sino también por la serie de controversias que rodearon al certamen, poniendo en evidencia los desafíos y tensiones dentro de uno de los concursos de belleza más vistos a nivel mundial.
