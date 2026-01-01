Chenoa revela la verdad sobre la cobra de David Bisbal

Chenoa decidió romper el silencio y abordar directamente uno de los episodios más comentados de su vida pública: la famosa "cobra" de David Bisbal durante el reencuentro de Operación Triunfo en 2016.
En el podcast presentado por Miki Núñez, la artista enfrentó el tema con claridad y un mensaje contundente sobre lo que realmente sucedió en ese escenario frente a millones de espectadores.
Chenoa respondió sin rodeos a una pregunta de la audiencia que insistía en el tema de la supuesta "cobra". La cantante se mostró visiblemente cansada de la constante atención mediática y pidió:
"Vamos a aclarar este momento, por favor". Cuando le preguntaron cuánto pagaría por eliminar la "cobra" de Internet, ella decidió explicar lo sucedido con detalle.
La artista señaló que existe una imagen que desmonta totalmente la versión instalada en redes sociales y medios de comunicación.
"Hay un plano que te lo puedo enseñar, donde esto no pasó", afirmó, dejando claro que el gesto se interpretó de forma errónea y que no existió rechazo intencional de su expareja David Bisbal.
La explicación
Chenoa repasó lo ocurrido y, con un tono gráfico, explicó: "Tenía aquí algo, yo le limpio así, y fui a hacerle así, y el otro se asustó".
De este modo, minimizó la dramatización sobre la escena, dejando claro que solo intentó ayudar a Bisbal quitándole algo de la mejilla, pero él se sorprendió por el gesto. "Y se asustó y ya está. Eso es todo lo que pasó", remarcó la cantante, manifestando su hastío ante la situación.
El revuelo mediático y la viralización del momento sorprendieron a la artista y la desbordaron por completo. "En una situación normal no pasa nada, pero aquí se agrandó y se lió todo", contó Chenoa, recordando cómo ese instante se convirtió en uno de los momentos más replicados en la televisión y en redes sociales del país.
La artista reveló que, tras la polémica, Bisbal intentó dar explicaciones públicas para restar importancia al asunto. "Que sepas que David me escribió para decirme: ‘perdona, ya lo he intentado aclarar’", relató. Sin embargo, para Chenoa ya era tarde para revertir el impacto mediático. "Le dije: ‘tarde’", respondió.