BTS Regresa en 2026: Nuevo Álbum y Tour Global Post Servicio

BTS sorprendió a millones al ponerle fecha concreta a su esperado regreso.
El grupo surcoreano, tras casi cuatro años de pausa, confirmó que lanzará un nuevo álbum el 20 de marzo de 2026, y planea reencontrarse con sus fans a nivel global con una gira mundial de gran escala.
La noticia fue compartida oficialmente a través de un comunicado de prensa, generando de inmediato una enorme expectativa tanto entre sus seguidores como en la industria musical.
Más allá del anuncio público, BTS optó por una conexión íntima con sus fans: los siete integrantes enviaron cartas manuscritas a los hogares de ARMY—su fandom oficial—revelando personalmente la fecha clave: "2026.03.20".
Este gesto estuvo dirigido especialmente a quienes mantuvieron su membresía en Weverse durante los últimos tres años. Los miembros dejaron mensajes de agradecimiento y anticiparon lo que viene para el grupo.
Un reencuentro esperado y emotivo
Las cartas incluyeron declaraciones personales de todos los integrantes. RM, el líder, expresó que ha esperado este regreso más que nadie. Jimin y J-hope llamaron a 2026 "el año en que finalmente nos volvemos a encontrar", mientras que Jin compartió:
"He estado en solitario durante los últimos dos años y ahora por fin puedo volver a encontrarme con ARMY como parte del grupo." Jungkook añadió: "Mi corazón siempre ha sido el mismo. Seguiré dando lo mejor de mí, como siempre lo he hecho", y V aseguró a los fans: "En 2026 crearemos aún más y mejores recuerdos juntos, así que espérenlo con emoción." Suga cerró: "Tengamos un año lleno de alegría juntos."
Quienes no recibieron la versión física de las cartas podrán leer los mensajes digitalmente a través de la plataforma Weverse.
El regreso ocurre tras el término del servicio militar obligatorio de todos los miembros, periodo en el que cada uno desarrolló proyectos en solitario y se mantuvo activo individualmente.
Jin inició el proceso en diciembre de 2022 y Suga, el último en reincorporarse, recibió la baja el 21 de junio de 2025. De inmediato, todos los integrantes se enfocaron en el nuevo álbum, trabajando en conjunto desde julio de 2025.
El grupo remarcó la importancia de este momento durante una transmisión en vivo por Weverse Live el 31 de diciembre de 2025. "Esperamos hacer un regreso seguro este año y queremos que el álbum sea un éxito. Hagamos de BTS un gran éxito", afirmaron juntos.