Jeff Goldblum reacciona viral a pregunta sobre romance en 'Heated Rivalry'

Internet se ha vuelto viral después de que a Jeff Goldblum le preguntaran al azar sobre el drama sexual homosexual "Heated Rivalry" en la alfombra roja de los Critics Choice Awards de 2026.
En una entrevista, Keltie Knight de E! le preguntó a Jeff Goldblum, de 73 años, si alguna vez había visto el programa de HBO Max o "estado en la cabaña", una pregunta que claramente confundió al actor, que no tiene participación en el programa.
La serie canadiense, que se basa en un éxito viral de BookTok, sigue a dos jugadores de hockey rivales que caen en un romance secreto y apasionado que se extiende a lo largo de varios años, y "la cabaña" es una referencia a la residencia a la que viaja la pareja durante el final de temporada.
"Has formado parte del proyecto más comentado de los últimos dos años. Es de lo único que he hablado", empezó Knight, haciendo referencia a la película Wicked. "Pero ahora algo ha venido a ocupar tu lugar Heated Rivalry. ¿Has oído hablar de Heated Rivalry? ¿Sabes qué es? ¿Has estado en la cabaña?".
"Tengo muchísimas ganas de decir que sí, no puedo en plena conciencia, nunca he mentido. No, no. ¿Rivalidad acalorada? Soy un idiota, ¿sabes?", dijo Goldblum.
"Es una historia de amor sobre dos jugadores de hockey, dos hombres, que se enamoran", explicó Knight.
"Espera un momento, detente ahí. Se acabó. Claro que no lo he visto, quiero verlo, he oído cosas buenísimas", dijo. ¡Volverás a mí cuando lo veas!, respondió Knight.
Reacciones
Poco después de que se transmitiera la entrevista, los internautas recurrieron a X para expresar su confusión por la pregunta inesperada.
- "DIOS MÍO, PREGUNTARLE A JEFF GOLDBLUM SOBRE HEATED RIVARLY ANTES DE PREGUNTAR SOBRE WICKED", tuiteó una persona.
- "Le están preguntando a Jeff Goldblum si ha visto una rivalidad acalorada/ha estado en la cabaña (emojis sollozando)", publicó otro.
- "Realmente no sé por qué otra razón le preguntarías a Jeff Goldblum si nos ha visto y si estamos bien", escribió uno.
- "¿Por qué le preguntan a JEFF GOLDBLUM sobre HR? Estoy llorando", publicó otro.
- "Jeff Goldblum estaba tan perdido", escribió otro.
Dejando a un lado el momento desconcertante, Goldblum pudo brindarle a su esposa Emilie Livingston un saludo especial durante la entrevista mientras ella celebraba su cumpleaños número 43.