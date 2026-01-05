Ángela Aguilar esquiva a seguidores mientras piden a Nodal

Ángela Aguilar volvió a posicionarse como tema central en redes sociales tras un reciente episodio en Zacatecas, donde la atención del público no estuvo de su lado.
Durante su asistencia a La Charreada Juchipila, evento en el que compartió escenario con Christian Nodal y su familia, la más joven de la Dinastía Aguilar se convirtió en motivo de debate digital por la fría recepción que tuvo frente a sus fanáticos.
Al salir del evento, los fans volcaron su entusiasmo sobre Pepe Aguilar y, especialmente, sobre Christian Nodal, dejando a Ángela en segundo plano.
Videos virales en diversas plataformas muestran el momento en que Ángela Aguilar, sonriente y lista para saludar o firmar autógrafos, fue ignorada en contraste con la calidez y euforia destinada a su padre y al intérprete de regional mexicano.
Nodal, rodeado de admiradores, recibió pedidos constantes de fotos y firmas, mientras Ángela buscaba la mirada del público sin mucho éxito.
Indiferencia hacia ella
La escena no pasó desapercibida en internet. Internautas se apresuraron a comentar que, en medio de la controversia reciente, la verdadera afectada en términos de popularidad y apoyo del público es Ángela Aguilar.
A pesar de algunos intentos aislados por captar su atención, la cantante no logró igualar el nivel de admiración otorgado a Nodal o Pepe Aguilar.
El episodio desencadenó una oleada de reacciones en la red. Según los usuarios, "sólo ella perdió" en el escándalo mediático, ya que aseguran que su música ha dejado de sonar, los conciertos no llenan y la percepción popular ha cambiado drásticamente.
El motivo de este frío recibimiento tiene raíces en los rumores y declaraciones que han circulado acerca de la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal.
El público considera que, mientras la carrera de Nodal sigue en ascenso, Ángela es la que ha enfrentado las mayores consecuencias negativas de todo el escándalo. Incluso algunos señalan que debería ser Nodal quien enfrentara mayor desaprobación, debido a la polémica por una supuesta infidelidad a Cazzu y sus intentos de limpiar su reputación con declaraciones poco convincentes.