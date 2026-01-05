 Ángela Aguilar esquiva a seguidores mientras piden a Nodal
Farándula

Ángela Aguilar huye de seguidores que la ignoraron mientras a Nodal le pedían fotos

La cantante mexicana fue desairada en Zacatecas, mientras su pareja acaparaba la atención, reavivando el debate sobre el impacto de su relación en su carrera.

Compartir:
Ángela Aguilar y Nodal , Instagram
Ángela Aguilar y Nodal / FOTO: Instagram

Ángela Aguilar volvió a posicionarse como tema central en redes sociales tras un reciente episodio en Zacatecas, donde la atención del público no estuvo de su lado. 

Durante su asistencia a La Charreada Juchipila, evento en el que compartió escenario con Christian Nodal y su familia, la más joven de la Dinastía Aguilar se convirtió en motivo de debate digital por la fría recepción que tuvo frente a sus fanáticos.

Al salir del evento, los fans volcaron su entusiasmo sobre Pepe Aguilar y, especialmente, sobre Christian Nodal, dejando a Ángela en segundo plano. 

Videos virales en diversas plataformas muestran el momento en que Ángela Aguilar, sonriente y lista para saludar o firmar autógrafos, fue ignorada en contraste con la calidez y euforia destinada a su padre y al intérprete de regional mexicano.

Nodal, rodeado de admiradores, recibió pedidos constantes de fotos y firmas, mientras Ángela buscaba la mirada del público sin mucho éxito.

Indiferencia hacia ella

La escena no pasó desapercibida en internet. Internautas se apresuraron a comentar que, en medio de la controversia reciente, la verdadera afectada en términos de popularidad y apoyo del público es Ángela Aguilar. 

A pesar de algunos intentos aislados por captar su atención, la cantante no logró igualar el nivel de admiración otorgado a Nodal o Pepe Aguilar.

El episodio desencadenó una oleada de reacciones en la red. Según los usuarios, "sólo ella perdió" en el escándalo mediático, ya que aseguran que su música ha dejado de sonar, los conciertos no llenan y la percepción popular ha cambiado drásticamente.

El motivo de este frío recibimiento tiene raíces en los rumores y declaraciones que han circulado acerca de la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. 

El público considera que, mientras la carrera de Nodal sigue en ascenso, Ángela es la que ha enfrentado las mayores consecuencias negativas de todo el escándalo. Incluso algunos señalan que debería ser Nodal quien enfrentara mayor desaprobación, debido a la polémica por una supuesta infidelidad a Cazzu y sus intentos de limpiar su reputación con declaraciones poco convincentes.

En Portada

Presidenta del CANG: Se necesitan profesionales de alto perfil éticot
Nacionales

Presidenta del CANG: "Se necesitan profesionales de alto perfil ético"

09:17 AM, Ene 05
Maduro y su esposa se declaran no culpables de todos los cargos en Nueva Yorkt
Internacionales

Maduro y su esposa se declaran no culpables de todos los cargos en Nueva York

11:45 AM, Ene 05
Aurora cae en su primer partido de prepaciónt
Deportes

Aurora cae en su primer partido de prepación

09:57 AM, Ene 05
Me quisieron asaltar: automovilista chocó varios vehículos al intentar huir en la zona 13t
Nacionales

"Me quisieron asaltar": automovilista chocó varios vehículos al intentar huir en la zona 13

09:37 AM, Ene 05

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaFútbolEE.UU.Liga NacionalDonald TrumpFutbol GuatemaltecoSeguridad vialVenezuela
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos